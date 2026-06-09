Parazitul care devorează țesut viu se răspândește în SUA. Noi cazuri au fost confirmate

Autoritățile americane au confirmat încă trei cazuri de infestare cu "viermele șurubului", un parazit care atacă țesutul viu al animalelor și care reprezintă o amenințare majoră pentru industria bovinelor din Statele Unite, relatează The Associated Press.

Parazitul care mănâncă țesut viu se extinde dincolo de Texas. Noi cazuri de infestare au fost confirmate - Sursa: Profimedia

Potrivit Departamentului american al Agriculturii (USDA), numărul total al cazurilor confirmate a ajuns la cinci: trei viței și o capră în Texas, precum și un câine din statul New Mexico. Inițial, cazul câinelui fusese raportat ca provenind din Texas, însă autoritățile au precizat ulterior că animalul locuiește în comitatul Lea din New Mexico, devenind astfel primul caz confirmat în acest stat.

Cinci cazuri confirmate: trei viţei şi o capră

Parazitul este, de fapt, larva unei muște care, spre deosebire de alte specii, se hrănește cu țesut viu și nu cu materie organică aflată în descompunere. Muștele își depun ouăle în răni deschise ale animalelor, iar larvele pătrund în țesuturi, provocând răni grave și crescând riscul apariției unor infecții bacteriene fatale.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile din New Mexico au început o anchetă în jurul proprietății unde locuiește câinele infestat, deoarece animalul nu călătorise nici în Texas și nici în Mexic.

Parazitul este larva unei muște, care se hrăneşte cu ţesut viu

"Dacă vom identifica muște infectate, inspecțiile asupra animalelor din zonă vor fi intensificate", a declarat medicul veterinar de stat Samantha Holeck, în cadrul unei conferințe de presă.

Noile cazuri apar la doar câteva zile după identificarea primelor două infestări la viței din sudul Texasului. Luni au fost confirmate alte două cazuri, la un vițel din comitatul La Salle și la o capră din comitatul Gillespie.

În jurul fiecărui focar, autoritățile au instituit zone de carantină pe o rază de aproximativ 20 de kilometri, în încercarea de a limita răspândirea parazitului.

Specialiștii avertizează că nu doar bovinele și animalele domestice sunt expuse riscului, ci și populațiile de cerbi cu coadă albă din Texas, care numără milioane de exemplare.

Totuși, apariția unor noi cazuri nu înseamnă neapărat că infestarea se extinde rapid, explică Edward Burgess, entomolog la Universitatea din Florida.

"Când este descoperit primul caz, toată lumea devine mult mai vigilentă și atentă. Iar atunci când cauți ceva în mod activ, ai șanse mai mari să îl găsești", a declarat cercetătorul.

"Viermele șurubului" își datorează numele modului în care larvele pătrund adânc în răni, "înșurubându-se" în țesut. Acestea consumă carnea animalului și agravează leziunile existente. Fără tratament, animalele pot muri în câteva săptămâni. În prezent există mai multe medicamente aprobate pentru combaterea infestării.

Autoritățile americane încearcă să prevină o epidemie încă din 2024, când parazitul a fost depistat în Mexic. Din februarie, USDA eliberează în sudul Texasului milioane de masculi sterili crescuți în laborator. Strategia urmărește reducerea populației de muște sălbatice, deoarece femelele se împerechează o singură dată în viață, iar dacă partenerul este steril, nu mai pot produce urmași.

Edward Burgess consideră însă că efectele acestei metode vor deveni vizibile abia peste câteva luni.

"Soluția pe termen lung este producerea masculilor sterili. În timp, populația parazitului poate fi eliminată pe măsură ce insectele mor fără să lase urmași", a explicat specialistul.

Secretarul american al Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat că obiectivul autorităților este ca numărul muștelor sterile să fie suficient de mare pentru a împiedica revenirea parazitului în 2027, după ce temperaturile scăzute din timpul iernii vor reduce semnificativ populațiile existente.

În paralel, Statele Unite investesc în extinderea capacităților de producție a muștelor sterile și în construirea unei noi facilități în Texas, evaluată la aproximativ 750 de milioane de dolari.

Deși reapariția parazitului a stârnit îngrijorare în rândul crescătorilor de animale, autoritățile precizează că acesta nu afectează carnea destinată consumului și nici fructele. Cu toate acestea, Canada a suspendat temporar importurile de bovine, cai și alte animale provenite din Texas, ca măsură de precauție.