Imagini cu inundaţiile catastrofale din Texas. Doi oameni au murit, luaţi de viituri

Doi oameni au murit, luaţi de ape în maşinile lor, în urma ploilor torenţiale din America. Statele Unite se pregătesc de precipiţatii record în următoarele 24 de ore, potrivit Agerpres.

"Echipele de intervenţie de urgenţă au efectuat 230 de salvări, reuşind între altele să recupereze un bărbat şi câinele său, care au fost scoşi dintr-un camion cu ajutorul unui elicopter şi al unui înotător salvator", a menţionat joi seara guvernatorul Texasului, Greg Abbott.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Inundaţiile au cuprins acceaşi regiune acum un an

Texas a desfăşurat 2.350 de echipe de intervenţie de urgenţă şi 1.400 de echipamente, inclusiv elicoptere Black Hawk şi bărci de salvare, în contextul în care autorităţile încearcă să evite bilanţul uman de acum un an, când inundaţiile au cuprins aceeaşi regiune, Hill Country, ucigând cel puţin 135 de persoane, inclusiv 27 de excursionişti, majoritatea copii, într-o tabără de vară.

"Ne confruntăm cu precipitaţii record care duc la inundaţii foarte periculoase. Vrem să facem tot ce putem pentru a proteja vieţile", a asigurat Abbott în faţa presei.

Serviciul Naţional de Meteorologie a raportat că în ultimele două zile au căzut între 25 şi 50 cm de ploaie în anumite zone din Hill Country, regiun ce include Camp Mystic, o tabără de vară creştină pentru fete de pe râul Guadalupe, locul dezastrului de anul trecut.

Guvernatorul Texasului i-a îndemnat pe oameni să evite şoselele până când se vor potoli furtunile, probabil vineri seara târziu. Circa 125 de secţiuni de drumuri din stat au fost afectate, dintre care 87 au fost închise, unul cuprinzând un pod care a fost lovit de o barjă.