Observator » Ştiri externe » Bărbat împușcat mortal de un agent ICE în Texas, în timpul unei operațiuni de deportare

Bărbat împușcat mortal de un agent ICE în Texas, în timpul unei operațiuni de deportare

ICE Bărbat împușcat mortal de un agent ICE în Texas, în timpul unei operațiuni de deportare - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 08.07.2026, 09:31 | Modificat la 08.07.2026, 09:47

Un agent al Serviciului de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE) a împușcat mortal un bărbat în Houston, după ce acesta a încercat să se sustragă arestării în vehiculul său în timpul unei operațiuni desfășurate marți, a anunțat agenția.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat într-un comunicat că bărbatul, cetățean mexican, a ignorat ordinele de oprire și a încercat să lovească un agent care a tras cu arma în autoapărare, relatează AP.

Bărbatul a fost vizat într-o operațiune deoarece locuia în țară fără permisiune legală, potrivit departamentului, care supraveghează ICE. Mașina bărbatului a lovit un vehicul ICE, a adăugat departamentul. Declarația l-a identificat pe bărbat ca fiind Lorenzo Salgado Araujo și a precizat că acesta a murit la spital.

Biroul FBI din Houston investighează o posibilă agresiune asupra unui ofițer federal de aplicare a legii, a declarat purtătorul de cuvânt Connor Hagan.

Articolul continuă după reclamă

Împușcăturile au avut loc în contextul în care măsurile de control al imigrației își intensifică activitatea pentru a pune în aplicare agenda administrației Trump privind deportările în masă. La sfârșitul lunii iunie, ICE a efectuat peste 10.000 de arestări într-o perioadă de cinci zile.

6 persoane au fost ucise în timpul operaţiunilor de deportare

Au avut loc cel puțin șase împușcături mortale comise de ofițeri federali de la începutul represiunii intensive a administrației Trump privind aplicarea legilor privind imigrația.

Descrierile inițiale ale oficialilor de imigrare au fost contrazise ulterior de dovezi video. În februarie, autoritățile federale au lansat o anchetă asupra a doi agenți federali de imigrare care par să fi făcut declarații neadevărate sub jurământ cu privire la o împușcare a unui imigrant în Minneapolis, în ianuarie.

Pe acelaşi subiect

Anul trecut, un agent federal de imigrări l-a împușcat mortal pe Ruben Ray Martinez, cetățean american în vârstă de 23 de ani, în timpul unui incident rutier nocturn. Un mare juriu a refuzat să depună acuzații penale împotriva agentului. DHS a declarat că agentul a tras asupra vehiculului după ce șoferul „l-a lovit intenționat” pe colegul său agent. Imaginile video ale incidentului publicate de autorități nu arată clar cum vehiculul l-a lovit pe agent.

În ianuarie, cetățeana americană Renee Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată în cap de un agent federal de imigrări în timpul unei operațiuni de reprimare din Minneapolis. DHS a mai spus că Good încerca să-l lovească pe agent cu vehiculul ei, lucru contestat de oficialii locali și martorii, spunând că încerca doar să plece cu mașina.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
deportari texas barbat ucis politie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.