Spațiul aerian al Moscovei a fost afectat în cursul nopții de un nou val de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, determinând autoritățile ruse să suspende temporar activitatea tuturor celor patru aeroporturi internaționale ale capitalei. Potrivit oficialilor ruși, zeci de drone care se îndreptau spre oraș au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.

Patru aeroporturi din Moscova închise din cauza unor atacuri cu drone ucrainene - Shutterstock

Cele patru aeroporturi din Moscova au fost închise pentru scurt timp luni dimineaţă, după ce aproape 60 de drone ucrainene au fost distruse într-o oră şi jumătate, informează AFP, potrivit News.ro

Autorităţile aeroportuare au ordonat închiderea succesivă a aeroporturilor Şeremetievo, Joukovski, Domodedovo şi Vnukovo între orele 2:39 şi 5:16.

Într-o serie de mesaje pe Telegram, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a numărat aproximativ 59 de drone doborâte de apărarea antiaeriană, menţionând roiuri de drone care zburau spre capitală.

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Autorităţile au anunţat totuşi după aproape 3 ore ridicarea tuturor restricţiilor.

Ucraina şi-a intensificat recent atacurile împotriva Rusiei, care, la rândul ei, îşi bombardează zilnic vecinul de la începutul războiului în februarie 2022.