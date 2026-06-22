Cod galben de caniculă, extins în 5 judeţe. În vest sunt anunţate furtuni puternice şi vijelii 

ANM a extins un cod galben de arşiţă în mai multe judeţe şi a emis şi o atenţionare de furtuni pentru 11 dintre ele. În vestul ţării, termometrele au urcat ieri până la 36 de grade celsius la umbră, iar disconfortul termic a fost accentuat. Zilele ce vin vor fi fierbinţi şi furtunoase.

Românii din vestul şi sud vestul ţării au făcut cu greu faţă valului de căldură. Ieri, la orele prânzului, în unele zone, termometrele arătau 36 de grade celsius. Temperatura resimţită a fost însă mult mai ridicată. 40 de grade în Oradea, 39 în Băile Herculane şi Bechet şi 38 în Bucureşti, Arad şi Timişoara.

"Nu ne avantajează vremea mai ales pentru copii mici. Ne afectează şi sănătatea şi disconfort. La noi în zona de vest e foarte cald şi la mare sunt 24-25 de grade. La noi sunt peste 30 şi ceva de grade", spun localnicii.

Toată această căldură favorizează, însă, instabilitatea atmosferică, spun meteorologii, care au emis şi un cod de furtuni pentru 11 dintre judeţe. În judeţul Bistriţa-Năsăud, o rupere de nori a transformat străzile în râuri, iar localitatea Cormaia a fost cea mai afectată.

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Probleme au fost și în județul Harghita, unde Pârâul Lung s-a umflat și a inundat drumul judeţean care leagă Praid de Joseni, în zona Pasului Bucin. Şoferii au înaintat cu mare greutate, după ce şoseaua a fost acoperită de aluviuni.

Codul de vreme rea a făcut prăpăd și în județul Bihor. La Hidișelu de Sus și Oradea, copacii doborâți au blocat șosele și au avariat mașini.

Cod galben în 20 de judeţe până miercuri

20 de judeţe din vest şi sud vest sunt sub cod galben de caniculă până miercuri seară la ora 21. "Vremea perfectă pentru plimbare, dar nu mai cald decât atât. E bine. Ne oferă bună dispoziţie, aer curat, lumină, un pic de ploaie".

De altfel, până miercuri, aproape toată țara trece printr-un adevărat carusel al vremii: de la temperaturi caniculare la episoade de instabilitate accentuată. Mai exact, după ce în prima parte a zilei căutăm umbra și aerul condiționat, spre seară e foarte posibil să scoatem din nou umbrela și să fim atenți la avertizările de furtună.

Şi astăzi sunt în vigoare două coduri galbene, unul de caniculă pentru 5 judeţe şi altul de furtuni pentru 10 judeţe.