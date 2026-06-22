Două dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din România au fost reconstruite, bloc cu bloc, într-un univers în care, de regulă, se ridică lumi fantastice și se poartă lupte cu monștri virtuali: Minecraft. Un youtuber din Timișoara a transformat Catedrala Mitropolitană din orașul de pe Bega și Catedrala Națională în proiecte digitale unice, într-o încercare de a aduce patrimoniul arhitectural românesc mai aproape de generația crescută în jocurile video. Inițiativa este privită și ca o formă de "evanghelizare digitală" a culturii.

Într-un spațiu unde milioane de tineri descoperă zilnic lumi noi, și-a făcut loc și o reconstrucție spectaculoasă a Catedralei Mitropolitane din Timișoara – ridicată bloc cu bloc în lumea virtuală a jocului Minecraft.

Pasionat de patrimoniu și de jocul Minecraft, Luca Guceanu, un tânăr de 24 de ani, absolvent al Facultății de Istorie, a reușit să aducă împreună două lumi aparent complet diferite – cea a istoriei reale și cea virtuală. Catedrala Mitropolitană din Timișoara a prins viață în Minecraft, la o scară de 3:1, fără niciun ajutor din partea Inteligenței Artificiale. Doar pe TikTok, proiectul său a strâns 8 milioane de vizualizări, dar și aprecieri de la cei aproape 130.000 de urmăritori de pe YouTube.

"Deși la început am văzut catedrala ca un simbol al orașului, când am început să o construiesc, m-am atașat de ea și să văd ce ascunde. Și atunci m-am gândit - cum pot să reprezint Timișoara în Minecraft? Cel mai simplu: construiesc clădirea-simbol a orașului", a spus Luca Guceanu, gamer.

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Timp de 3 luni, Luca sau "Burtocu", așa cum este cunoscut în online, a lucrat 2-3 ore în fiecare zi. Catedrala Mitropolitană are un ansamblu de stiluri - ortodox, bizantin, romanic și chiar accente gotice.

Timotei Anișorac este vicar eparhial al Mitropoliei Banatului. Este absolvent și al Facultății de Construcții din cadrul Politehnicii Timișoara și are un masterat în restaurare, un profil mai puțin obișnuit, în care rigoarea ingineriei se împletește cu formarea teologică.

"Este o similitudine, este un joc de construire și de explorare, iar în lumea noastră duhovnicească este un loc de explorare. Și este o provocare pentru tineri să-L caute pe Hristos, să caute Biserica și să descopere diamantul diamantelor, care este Sfânta Împărtășanie", a spus Timotei Anișorac, vicar eparhial al Mitropoliei Banatului.

În Minecraft, peste 500.000 de blocuri virtuale au fost așezate unul câte unul pentru a recrea Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Iar dacă în joc totul începe cu un cub, în lumea reală detaliile fac diferența, iar această comoară arhitecturală este acum descoperită și altfel de poate zeci de mii de tineri din toată lumea: mai întâi pe ecrane și abia apoi în fața ei.

Catedrala Mitropolitană din Timișoara în Minecraft se află pe o hartă care poate fi descărcată și utilizată pe cea mai nouă versiune de Minecraft. Iar lăcașul de cult din orașul de pe Bega nu este singura lucrare reprodusă de "Burtocu" în universul Minecraft. Acesta a readus în mediul virtual și Catedrala Mântuirii Neamului din București, într-un proiect similar de redare a arhitecturii sacre românești, realizat tot la scară mare și cu atenție pentru detalii.