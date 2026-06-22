Emoţii uriaşe pentru absolvenţii de clasa a VIII-a! Astăzi are loc prima probă a Evaluării Naţionale la Limba şi Literatura Română.

Absolvenţii de clasa a VIII-a susţin astăzi prima probă scrisă, cea la Limba şi Literatura Română, apoi pe 24 Iunie este programată proba la Matematică, iar pe 26 Iunie va avea loc examenul la Limba şi Literatura Maternă.

Accesul elevilor în săli este permis în intervalul orar 8-8:30, aceştia trebuie să aibă la ei un act de identitate, şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Pentru realizarea schemelor şi a desenelor pot folosi şi creioane negre.

Probele încep efectiv la ora 9, când elevii primesc subiectele, iar pentru rezolvarea lor au la dispoziţie două ore. După susţinerea tuturor probelor urmează o perioadă de aşteptare. Primele rezultate vor fi afişate la începutul lunii iulie, pe 1.

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Cei care nu sunt mulţumiţi de nota obţinută pot cere vizualizarea lucrării şi pot depune contestaţii, după soluţionare, rezultatele finale vor fi afişate pe data de 8 iulie.

O dată încheiat examenul de evaluare naţională pentru elevi urmează o nouă etapă importantă şi anume admiterea la liceu. Abia după se pot bucura de vacanţă.