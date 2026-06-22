Camere de audiere pentru minori, transformate de o poliţistă din Gorj în spaţii pline de culoare

Victime sau martori în dosare, minorii sunt nevoiţi uneori să dea explicaţii în faţa anchetatorilor. O experienţă greu de digerat pentru un copil. Iar pentru a le face cât mai uşor momentul declaraţiilor, o tânără agentă din Gorj a decis să îmbine utilul cu plăcutul. Astfel, a transformat două camere reci din secţiile de poliţie în locuri mai calde.

Aşa arată camerele de la secţiile de poliţie din Târgu Cărbunești și Rovinari. Iar picturile de pe pereţi au un scop precis. La prima vedere, pare mai degrabă un loc de joacă decât o cameră de audieri. În realitate, însă, aici sunt ascultați minorii, iar desenele au rolul de a-i face să se simtă mai confortabili şi de a comunica mult mai uşor.

"Vorbim de un confort psihologic pentru că accesul este limitat doar persoanelor, şi aici vorbim doar de persoane autorizate, vorbim de un confort al acestora, de confidenţialitate, şi aşa mai departe", spunea Lidia Bârsanu, psiholog DGASPC.

"Pe lângă faptul că ei se simt în siguranţă într-un spaţiu similar spaţiilor în care se află zi de zi, s-a observat într-adevăr o deschidere şi o accesare mai bună a ideilor şi a mărturisirilor", spune Miruna Prejbeanu, Purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

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„Vinovată“ este Corina, agent de poliţie, care la 27 de ani îmbină perfect meseria cu pasiunea. Iar ambele lucrări au fost proiectele ei de suflet.

"De ce să nu recunoaştem, orice persoană care ne trece pragul, nu îl trece de bucurie şi cu siguranţă trece printr-un moment tragic, să spunem aşa. La fel şi copiii, ne dorim să se simtă ca acasă, să simtă că sunt încurajaţi să vorbească, că sunt în siguranţă", spune Corina Merfu, polițistă.

În camerele frumos pictate sunt audiaţi minorii care sunt victime sau martori în diferite dosare.