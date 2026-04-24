Secretarul Apărării Pete Hegseth a criticat vineri aliații europeni ai SUA pentru că nu au angajat forțele navale să redeschidă forțat Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a închis efectiv calea navigabilă cheie ca răzbunare pentru campania de bombardare SUA-Israel împotriva țării.

de Redactia Observator

la 24.04.2026 , 16:38
Vorbind la o conferință de presă la Pentagon, alături de președintele șefilor de stat major, generalul Dan Caine, Hegseth a sugerat că țările europene și asiatice nu sunt suficient de recunoscătoare pentru războiul condus de SUA, pe care l-a numit "un cadou pentru lume" de la președintele Donald Trump, invocând pretinsul obiectiv al administrației de a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare, relatează The Independent.

"Este o misiune îndrăzneață și periculoasă... prin amabilitatea unui președinte îndrăzneț și istoric", a spus el.

Secretarul apărării a susținut "blocada fermă" asupra porturilor iraniene impusă de forțele navale americane și a spus că aceasta va "deveni globală" și "se va înăspri pe oră", ca "nimeni" să treacă prin strâmtoare spre "oriunde în lume", fără permisiunea SUA, în timp ce a acuzat forțele iraniene că "acționează ca pirații" și că "acționează ca terorişti care vor să impună o blocadă la întâmplare".

"Noi avem controlul. Nimic înăuntru, nimic în afară", a adăugat Hegseth.

În același timp, fostul prezentator de televiziune i-a batjocorit și i-a denigrat pe aliații de multă vreme ai SUA din Europa și Asia pentru că nu s-au alăturat războiului americano-israelian și au susținut că au mai multe motive să-și dorească reluarea traficului prin strâmtoare, deoarece SUA "abia" îl folosește în comparație.

"Europa și Asia au beneficiat de protecția noastră timp de decenii, dar vremea paraziților a apus. America și lumea liberă merită aliați capabili, loiali și care înțeleg că a fi aliat nu este o stradă cu sens unic. Este o stradă cu sens dublu", a spus el.

"Nu contăm pe Europa, dar ei au nevoie de Strâmtoarea Hormuz mult mai mult decât noi și ar putea dori să înceapă să discute mai puțin și să organizeze mai puține conferințe sofisticate în Europa și să se îmbarce", a declarat Hegseth.

