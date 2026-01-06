Piloții ucraineni care operează avioane F-16 au fost nevoiți să își adapteze rapid tacticile de luptă, după ce au constatat că doctrinele NATO învățate în străinătate nu se potrivesc realității războiului cu Rusia.

- Piloţii ucraineni de F16, obligaţi să renunţe la tacticile de luptă NATO după confruntarea cu aviaţia rusă - Profimedia

Tacticile de luptă aeriană predate piloților ucraineni în timpul instruirii pe avioanele F-16 în statele NATO s-au dovedit insuficiente în condițiile confruntării directe cu Rusia, puternic marcată de sisteme antiaeriene dense și patrule constante ale aviației ruse.

Cum operează aviaţia ucraineană şi cea rusă pe linia de contact

Informațiile apar într-un material publicat de Forțele Aeriene ale Ucrainei și citat de publicația de apărare Militarnyi, potrivit Mediafax. Un pilot ucrainean de F-16 a declarat că, odată întorși pe front, aviatorii au realizat că metodele învățate se bazează pe conflicte diferite, din alte epoci. Potrivit acestuia, războiul din Ucraina impune reguli complet noi, mai ales în apropierea liniei de contact.

Articolul continuă după reclamă

Zona frontului este intens acoperită de sisteme rusești de apărare antiaeriană și de avioane de luptă precum Su- 35, Su-57 și MiG-31. Aproape fiecare misiune implică lansări de rachete asupra aeronavelor ucrainene, în special rachete aer. Din acest motiv, piloții ucraineni zboară la altitudini joase, pentru a reduce riscul de detectare și lovire. Această abordare permite avioanelor să se camufleze mai bine în relief, îngreunând munca radarelor și a rachetelor rusești.

În unele misiuni, piloții de F-16 acceptă să se expună deliberat pentru a atrage focul inamic, ceea ce oferă avioanelor de atac posibilitatea să își atingă țintele și să se retragă în siguranță. Experții Militarnyi afirmă că experiențele piloților ucraineni arată o diferență clară față de conflictele care au stat la baza doctrinelor NATO.

În loc să urmeze manuale standard, aviația ucraineană își construiește propriile tactici, adaptate unui spațiu aerian extrem de contestat și amenințat constant. Potrivit unor date recente, avioanele F-16 livrate Ucrainei în cadrul ajutorului militar occidental asigură aproximativ 80% din misiunile de luptă ale Forțelor Aeriene ucrainene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰