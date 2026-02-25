Antena Meniu Search
Două avioane F16 ridicate de MApN, după atacuri ruseşti în apropiere de graniţă. RO-Alert, emis în Tulcea

Două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate de la sol, după ce radarele MApN au semnalat miercuri prezenţa unei drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, fiind emis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea.

25.02.2026
Miercuri, Federaţia Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. "Radarele MApN au semnalat prezenţa unei drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17:50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană. La ora 18:07 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea", a informat MApN.

Potrivit sursei citate, vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, în zona localităţii Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viaţa oamenilor, şi l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18:45 şi nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene în zonă. Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acţiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional şi o ameninţare la adresa securităţii regionale, arată sursa citată. 

