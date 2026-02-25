După scăderea pensiilor pentru magistraţi, vine rândul militarilor şi poliţiştilor. Ministerul de Interne lucrează la un proiect de lege în acest sens, care va ajunge la premier luna viitoare. Poliţiştii au început protestele în faţa Guvernului.

Premierul le-a explicat protestatarilor - Poliţia şi Armata au fost scutite de reduceri de posturi sau de salarii, dar trebuie să facă economie din altă parte. "Ţara noastră nu-și mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Trebuie să creștem vârsta de pensionare, acesta este fondul problemei", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Statul plăteşte anual pensii militare de serviciu în valoare de peste 14 miliarde de lei

Sindicaliştii din Poliţie au forţat o discuţie cu premierul ieri, înaintea şedinţei extraordinare de guvern în care au fost adoptate reformele. "Nu sunt nişte măsuri care să ducă la diminuarea deficitului. Faptul că nu ies astăzi la pensie 20.000 de oameni nu îndreaptă deficitul", a declarat Vasile Zelca, sindicalist Poliţie. Legea în vigoare prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani până în 2035, etapizat. Acum, un scenariu de lucru este majorarea în două praguri, conform surselor Observator.

"Discuţia cum că este o reducere mare a vârstei de pensionare care este cumva similară cu cea din magistratură, cel puţin pe felia de la MApN, este una complet neadevărată. Anul trecut, din 80.000 şi ceva de pensionari, un singur om s-a pensionat cu reducerea maximă a vârstei de pensionare, adică cu 13 ani", a declarat Radu Miruţă, ministrul Apărării. La începutul anului erau 190.000 de pensionari din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Peste 21.000 de polițiști și militari îndeplinesc condițiile de pensionare și ar putea părăsi sistemul oricând. Încă un motiv pentru creşterea vârstei de retragere, susţine premierul.

"Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie din România. Noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie", a declarat Ilie Bolojan, premierul României. Statul plăteşte anual pensii militare de serviciu în valoare de peste 14 miliarde de lei.

