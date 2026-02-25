Un român din Italia a murit la patru zile după ce a căzut de la 7 metri. Acum câteva luni își pierduse fiica

Un accident de muncă a dus la o adevărată tragedie pentru o familie de români stabilită în Ribera, Italia. În urmă cu patru zile, tatăl Maricel cădea dintr-un pin de la o înălțime de șapte metri. În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism cranian foarte grav și a fost transportat de urgență la Palermo, unde a fost internat în stare critică. Din păcate nu a mai reușit să lupte și s-a stins pe patul de spital.

Maricel, românul care a căzut de la 7 metri

Maricel a murit la spitalul Villa Sofia din Palermo, în Sicilia, la patru zile după ce a căzut de la aproximativ șapte metri în timp ce efectua toaletarea unui copac. Dorința lui a fost ca după moarte, organele să îi fie donate pentru a salva alte vieți, ceea ce familia a decis să i-o respecte.

În urmă cu câteva luni, familia românului mai trecea printr-o tragedie. Fiica de 9 ani murea din cauza unei boli incurabile.

Cum s-a petrecut accidentul

Accidentul care a dus la moartea lui Maricel a avut loc sptămâna trecută, când bărbatul de 44 de ani a urcat pe o scară pentru a ajunge la un pin, pe care se pregărea să îl toaleteze cu drujba. Din motive încă neclarificate, bărbatul și-ar fi pierdut echilibrul și a căzut.

În urma impactului, a suferit un traumatism cranian sever și a fost transportat de urgență la Palermo, unde a fost internat în stare critică până la deces.

Parchetul din Sciacca a deschis un dosar și investighează cazul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, iar carabinierii reconstituie, pas cu pas, circumstanțele producerii incidentului.

La locul accidentului au intervenit și specialiștii SPRESAL, care verifică dacă au fost respectate normele de securitate în muncă. Verificările urmăresc stabilirea eventualelor responsabilități, legalitatea sarcinii de lucru și utilizarea echipamentelor de protecție prevăzute de legislație, potrivit Agrigento Notizie.

Primarul din Ribera, Matteo Ruvolo, a transmis un mesaj de condoleanțe. "Cel mai profund regret pentru moartea prietenului Marcello. În aceste ore de mare durere, sunt alături, cu sinceră compasiune, de familie și de toți cei care trăiesc acest trist moment de rătăcire și suferință".

