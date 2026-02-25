Analiză. Trump le-a spus americanilor că o duc bine, a atacat democraţii şi a justificat un război cu Iranul

În discursul său despre Starea Naţiunii, urmărit atent atât la Washington, cât și în capitalele lumii, Donald Trump a încercat să își consolideze poziția politică înaintea alegerilor din noiembrie. În fața unui Congres profund divizat, președintele a vorbit despre economie, imigrație și „victorii americane”, dar a evitat să clarifice direcția în privința Iranului, în ciuda tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.

Intervenția sa a venit într-un moment delicat din punct de vedere socio-economic: alegătorii sunt preocupați de costul vieții, iar sondajele arată nemulțumiri legate de felul în care administrația gestionează economia, potrivit analizei realizate de Reuters.

Economia, tema pe care Trump a insistat

Dacă în trecut a pus accent pe politică externă sau pe confruntări ideologice, de această dată Trump a pus accent pe zona economică: locuințe, facturi, sănătate, criminalitate, dar şi pensii.

Liderul de la Casa Albă a susținut că inflația scade, dobânzile la credite și prețul carburanților sunt în coborâre, iar piața bursieră și investițiile străine cresc, relatează Reuters. În același timp, a afirmat că tarifele vamale anulate de Curtea Supremă aduceau venituri consistente și că vor fi restabilite sub o altă bază legală.

Datele oficiale spun însă altceva: inflația a crescut anul trecut, locurile de muncă din industrie au scăzut, iar ritmul general al angajărilor a fost slab. Deși unele produse, precum ouăle, s-au ieftinit, alimentele și alte bunuri s-au scumpit în ansamblu.

Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, 56% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 36% îl aprobă.

Un discurs cu tentă de "spectacol"

Chiar dacă a fost mai disciplinat faţă de alte apariții, Trump nu a renunțat la elementele care transformă discursul anual într-un adevărat spectacol politic.

A oferit medalii, a invitat în plen figuri simbolice și a folosit povești individuale pentru a-și ilustra mesajele. Pilotul E. Royce Williams, portarul Connor Hellebuyck și Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, asasinat anul trecut, au fost printre cei menționați.

Ofițerului Eric Slover, rănit într-o operațiune de capturare a fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, i-a fost acordată Medalia de Onoare.

Mesajul preşedintelui republican a fost unul clar, America "triumfă" din nou, iar patriotismul rămâne o piesă centrală în strategia sa politică.

Iranul, abordat târziu și fără prea multe detalii în discursul lui Trump

Una dintre marile întrebări înaintea discursului era dacă Trump va prezenta un argument detaliat pentru o eventuală confruntare militară cu Iranul.

Președintele a adus vorba despre Teheran după mai bine de o oră de la începerea pledoariei sale în faţa Congresului. Acesta a folosit discursul privind Starea Uniunii pentru a justifica posibilitatea unui atac asupra Iranului, reiterând de ce este esențial ca Iranul să nu obțină arma nucleară, se arată într-o analiză detaliată realizată de Reuters. Trump acuză Iranul că sprijină grupări militante teroriste; dezvoltă rachete care ar putea lovi SUA, și-a reluat programul nuclear și este responsabil de moartea unor militari americani în atacuri anterioare. El a invocat și reprimarea protestelor interne din Iran, susținând că zeci de mii de persoane au fost ucise.

Nu a explicat, însă, de ce o intervenție militară ar fi urgentă acum și nici ce obiective concrete ar urmări. De asemenea, nu a indicat clar dacă este decis să folosească forța.

În primele 75 de minute, Rusia și Ucraina abia au fost menționate, iar disputa privind anexarea Groenlandei nu a fost evocată deloc.

Imigrația, revenire la retorica dură

Trump a încercat să recâștige teren pe tema imigrației, subiect care i-a adus beneficii electorale în trecut, dar care a devenit mai sensibil în ultimele luni.

Nu a menționat activitatea Poliției de Frontieră sau a ICE, însă a descris în termeni grafici infracțiuni comise de imigranți și a susținut că democrații nu pot asigura protecția granițelor.

Discursul a marcat o revenire la mesajele din campania din 2024, când a insistat asupra pericolelor asociate imigrației, fără a detalia metodele de aplicare a politicilor sale.

Priorități schimbate și atacuri directe

Față de anul trecut, anumite teme au dispărut aproape complet. China nu a fost menționată, iar planurile privind Canalul Panama sau Groenlanda nu au mai fost readuse în discuție.

În schimb, Trump a pledat pentru modificări ale legislației electorale înaintea alegerilor din noiembrie, inclusiv introducerea obligativității actului de identitate la vot și limitarea votului prin corespondență.

Finalul discursului a fost unul combativ.

"Acești oameni sunt nebuni", a spus Donald Trump despre democrații care i-au respins inițiativele legislative. "Democrații distrug această țară, dar noi am oprit asta chiar la timp", a adăugat el.

Democrații au rămas în mare parte pe scaune, în timp ce republicanii s-au ridicat în picioare pentru a-l aplauda. Unii parlamentari democrați au protestat vocal, evidențiind polarizarea profundă din politica americană.

Discursul nu a oferit clarificări majore în materie de politică externă, dar a transmis un mesaj politic limpede: Trump își concentrează energia pe consolidarea bazei republicane înaintea unei toamne electorale care ar putea redesena echilibrul de putere la Washington.

Denisa Gheorghe

