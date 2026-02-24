Cum a fost ucis baronul drogurilor El Mencho: întâlnirea cu o femeie i-a fost fatală

Autoritățile mexicane au reuşit să-l elimine pe Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie urmărind-o pe una dintre iubitele sale.

Serviciile de informații militare ale Mexicului au urmărit-o pe iubita lui El Mencho Oseguera pentru a-l localiza pe liderul cartelului, ucis apoi în timpul unui schimb de focuri cu poliţia, relatează Financial Times. Autoritățile mexicane s-au bazat inclusiv pe informații americane pentru a localiza sâmbătă "un asociat de încredere al uneia dintre iubitele lui El Mencho", a declarat luni ministrul Apărării, generalul Ricardo Trevilla Trejo. Persoana respectivă a condus-o pe femeie într-o clădire din Tapalpa, statul Jalisco.

Cum a fost prins El Mencho Oseguera

"Acolo, această parteneră s-a întâlnit cu El Mencho, iar pe 21 februarie a părăsit imobilul. Au fost obținute informații potrivit cărora El Mencho a rămas în locație, cu un dispozitiv de securitate. Operațiunea a fost planificată în aceeași zi", a spus ministrul. Deși nu a făcut public numele femeii cu care s-a întâlnit El Mencho, presa a făcut legătura cu informații scurse în 2022 (Guacamaya Leaks), unde apare drept "parteneră actuală" Guadalupe Moreno Carrillo. Documentele respective arătau structura internă a cartelului și cercul apropiat al liderului. Presa locală scrie că o influenceriță mexicană, Maria Julissa, a fost acuzată pe rețelele sociale că ar fi avut legătură cu localizarea lui El Mencho. Femeia a negat categoric afirmaţiile.

Articolul continuă după reclamă

Oseguera a fost rănit în timpul operațiunii de arestare,după ce membrii cartelului au opus o rezistență "foarte violentă". Baronul drogurilor a murit în drum spre Ciudad de Mexico, a spus ministrul. Oseguera și "cercul său apropiat" au fugit inițial într-o zonă împădurită la marginea orașului Tapalpa, unde au deschis focul asupra forțelor de securitate și asupra unui elicopter, care a fost nevoit să aterizeze de urgență, a mai dezvăluit Trevilla. Doi bodyguarzi au fost răniți în confruntare și au murit în drum spre spital, iar alți cinci membri ai cartelului au murit în timpul sau după operațiune.

Autoritățile mexicane au descoperit că acesta avea în dotare armament militar de mare putere, inclusiv lansatoare de rachete. Au fost confiscate două lansatoare de rachete de uz militar: unul rusesc tip RPG și unul belgian (RL-83 Blindicide). Lansatorul de rachete rusesc a fost folosit în 2015 pentru a doborî un elicopter al Forțelor Aeriene Mexicane, într-o altă tentativă de capturare a lui El Mencho.

Lovitură majoră pentru președinta Mexicului

Eliminarea lui Oseguera, liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG) și unul dintre cei mai căutați traficanți de droguri din lume, reprezintă o lovitură majoră pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, presată de guvernul american să combată traficul de fentanil. În vârstă de 59 de ani, El Mencho transformase cartelul Jalisco într-una dintre cele mai puternice două grupări criminale din Mexic. Juca un rol principal în traficul de fentanil și alte droguri către SUA. Americanii l-au pus oficial pe lista celor mai căutați traficanți în 2015.

Răzbunarea cartelului după uciderea lui El Mencho

Vestea morții sale a declanșat confruntări violente în Mexic. Membrii cartelului au incendiat mașini și au blocat aproximativ 250 de drumuri. Oficialii din Jalisco au spus că 81 de magazine au fost atacate și 22 de sucursale ale unei bănci de stat au fost incendiate. 25 de membri ai Gărzii Naționale au fost ucişi în Jalisco duminică, în șase atacuri separate, alături de 30 de membri ai cartelului, potrivit ministrului mexican al Securității, Omar García Harfuch.

Sheinbaum a spus că toate blocajele rutiere au fost înlăturate până luni dimineață și că forțele de securitate și autoritățile regionale colaborează strâns pentru menținerea ordinii. "Cel mai important lucru acum este să garantăm pacea și securitatea pentru întreaga populație a Mexicului, iar asta facem. Astăzi este mai liniște", a spus preşedinta Mexicului. Analiștii au avertizat însă că eliminarea lui El Mencho ar putea declanșa fragmentarea cartelului, care are oameni în majoritatea celor 32 de state maxicane, și duce la o luptă internă pentru putere.

