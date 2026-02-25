Vremea de mâine 26 februarie. Temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maxime de 9 grade

Vremea se încălzeşte semnificativ mâine, iar temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi în mare parte senin, iar maximele se vor situa între 3 și 9 grade, în timp ce dimineața și noaptea, izolat, se va semnala ceață. La munte, temperaturile minime vor coborî până la -15 grade.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde temporar vor fi precipitații. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia, la începutul nopții, vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări în zona montană, mai ales în Carpații Meridionali și de Curbură, cu rafale ce pot depăși 80–100 km/h la altitudini mari, unde va viscoli zăpada și va reduce vizibilitatea. Minimele se vor încadra, în general, între -9 și 0 grade, mai scăzute în depresiuni, unde va fi ger. Izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 26 februarie în ţară

Vremea se va ameliora semnificativ, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări în prima parte a zilei în nord-est, sud-est și sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 3 și 9 grade, iar cele minime între -9 și 1 grad, cu valori mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali, spre -15 grade. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Vremea de mâine 26 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea se va răci ușor. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 6 grade, iar minima se va situa între -7 și -4 grade.

În Cluj-Napoca, temperaturile cresc, ajungând la maxime de 6 grade, cu minime de -5. Cerul va fi mai mult însorit, cu şanse slabe de precipitaţii. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 26 februarie la munte

Vremea se va ameliora semnificativ, iar regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin. Temperaturile minime vor coborî până în jurul a -15 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

