Nici nu s-a încheiat bine epopeea cu pensiile magistraților că începe alta: pensiile militarilor. Guvernul pregătește noi reguli pentru acordarea pensiilor militare de stat. Executivul intenționează să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru personalul din Armată, Ministerul de Interne și Serviciile Speciale.

Marți seară, premierul Ilie Bolojan spunea în conferința de presă de după ședința de Guvern că trebuie majorată vârsta de pensionare, pentru că sistemul nu mai poate suporta să plătească pensii anticipate. E vorba despre economie și despre sustenabilitate, erau argumentele premierului, care spune că vârsta de pensionare trebuie să crească treptat pentru toate categoriile de angajați din România.

Însă vorbim despre această categorie de pensii militare, de cei din ordine publică, MApN și zona de apărare și securitate națională. Undeva la 200.000 de pensionari sunt în această categorie – cei care au ieșit deja la pensie. Rămâne de văzut câți se vor pensiona în perioada imediat următoare, după acest anunț.

Cum se poate modifica vârsta de pensionare pentru militari şi poliţişti

După cum spune premierul, această pensionare anticipată pune presiune pe sistemul de pensii. Doar că, în acest moment, este în vigoare o lege modificată în 2023 care prevede o creștere etapizată a vârstei de pensionare, adică până în 2035, pentru aceste pensii, vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani, cu o vechime de 25 de ani. Vor fi excepții, spunea premierul, pentru jandarmi, de exemplu, din linia 1 sau parașutiști.

Rămâne de văzut cum va arăta această propunere, pentru care care, în decurs de 30 de zile, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne trebuie să vină cu modificări. Dacă vom vorbi despre o creștere a vârstei de pensionare în două etape – să modifice legea în vigoare sau vor fi introduse acele excepții pentru anumite categorii de personal.

Acest grup de lucru format la Ministerul de Interne trebuie să pună pe masa Guvernului, într-o lună, aceste modificări, pentru a putea să intre în vigoare, pentru că această modificare face parte din ordonanța cu reforma adoptată ieri în ședința de Guvern la Palatul Victoria.

Referitor la acest subiect, au avut loc inclusiv ieri proteste. Sunt nemulțumiți sindicaliștii, nu doar cei din Poliție, ci și cei din Armată, vizavi de aceste propuneri de modificare. Și ieri am văzut la Palatul Victoria, înainte de ședința de Guvern extraordinară, sindicaliștii care erau la protest au încercat să intre în Guvern ca să vorbească cu premierul Ilie Bolojan.

E clar că va urma o perioadă tensionată, un "ping-pong al declarațiilor" până când vom avea această variantă finală a reformei pensiilor.

