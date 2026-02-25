Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, citată de Agerpres.

- Trump l-a sunat pe Zelenski înaintea unei noi runde de negocieri - Profimedia

Conversaţia precede discuţiile de joi, la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov şi emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, aşteptate în martie.

Kremlinul declară că o întâlnire între Putin şi Zelenski nu are sens în acest moment

Pe de altă parte, o întâlnire între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu are sens în prezent, a declarat informat Kremlinul, citat de EFE.

"În ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei întâlniri între preşedintele rus şi Zelenski, ei bine, pentru moment, să ne limităm la a ne aminti de declaraţiile sale recente. (...) Şi să ne punem întrebarea: are sens să organizăm un summit dacă regimul de la Kiev menţine în continuare această poziţie?", a afirmat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la televiziunea publică.

Preşedintele ucrainean a reiterat săptămâna aceasta că singura modalitate de a obliga Rusia să se retragă din Ucraina este creşterea presiunii economice şi militare asupra Moscovei, în caz contrar, Putin va dori să "continue" războiul dincolo de teritoriul ucrainean.

