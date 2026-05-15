Politico: Majoritatea europenilor se opun bazelor SUA. România și Polonia fac excepție, potrivit unui sondaj

Majoritatea europenilor se opun în mod copleşitor prezenţei unei baze militare americane în ţara lor, dar Polonia este o excepţie clară, o majoritate solidă a populaţiei fiind în favoarea unei prezenţe americane mai mari, potrivit unui nou sondaj. Şi în România, o mică majoritate a respondenţilor s-a declarat în favoarea bazelor americane, dar opinia publică este mult mai divizată pe această temă decât în Polonia, scrie POLITICO.

Acest lucru contează, în urma deciziei lui Donald Trump de a retrage cel puţin 5.000 de soldaţi americani din Germania, ca răspuns la criticile Berlinului cu privire la războiul împotriva Iranului. Guvernele din Polonia, ţările baltice şi România încearcă să afle dacă unele trupe americane ar putea fi redislocate pe teritoriul lor.

51% dintre polonezi, în favoarea existenţei unor baze SUA în ţară

Însă în multe ţări, sprijinul public pentru această idee este mixt - cu excepţia Poloniei. Aproape 51% dintre polonezii chestionaţi s-au declarat în favoarea existenţei unor baze militare americane în ţară, în timp ce doar circa 23% s-au opus, potrivit unui sondaj realizat pentru Indicele anual de percepţie a democraţiei (DPI), care a fost efectuat în martie şi aprilie în 98 de ţări, inclusiv 17 din UE.

Rezultatul diferenţiază Polonia de celelalte ţări europene incluse în sondaj, majoritatea dintre acestea raportând o opoziţie semnificativă faţă de bazele militare americane pe teritoriul lor. De asemenea, acesta oferă sprijin public eforturilor preşedintelui polonez Karol Nawrocki de a încuraja administraţia Trump să redistribuie unele trupe în Polonia.

Când a fost întrebat la începutul acestei săptămâni despre relocarea unor forţe americane în Polonia, Trump a răspuns că "este posibil", subliniind relaţiile sale foarte bune cu Nawrocki, pe care l-a numit "un luptător grozav, un tip extraordinar".

Situaţia României

România a fost singura altă ţară din Europa în care o mică majoritate a respondenţilor s-a declarat în favoarea bazelor americane, dar opinia publică este mult mai divizată pe această temă decât în Polonia. Astfel, 39,8 la sută dintre cei chestionaţi în România sunt favorabili unor baze americane în ţară, în timp ce 37,3 la sută s-au declarat împotrivă. Restul de 22,8 la sută au răspuns că "nu ştiu".

Pe măsură ce relaţiile diplomatice europene cu SUA se deteriorează sub administraţia Trump, iar opinia publică din multe ţări devine tot mai ostilă faţă de Washington, Polonia, tradiţional proamericană, rămâne o excepţie. Într-un sondaj POLITICO Pulse din martie, o majoritate în Polonia a declarat că vede SUA ca un aliat apropiat sau un partener, în timp ce majorităţile din Franţa, Germania, Spania şi Italia au etichetat-o drept un concurent sau o ameninţare.

Cu toate acestea, sondajul DPI arată, de asemenea, că atât în Germania, cât şi în Regatul Unit, ţări cu o prezenţă militară americană semnificativă, opoziţia faţă de bazele americane a fost mai redusă decât în multe dintre celelalte ţări incluse în sondaj. Conform datelor Departamentului Apărării al SUA din martie, aproape 70.000 de soldaţi americani se aflau în serviciu activ în Europa, mai mult de jumătate dintre aceştia în Germania.

Ministrul adjunct al Apărării din Polonia, Paweł Zalewski, a declarat deputaţilor polonezi la începutul acestui an că numărul total al trupelor permanente şi de rotaţie din Polonia este de 10.000 de soldaţi. El a spus că cele câteva sute de soldaţi americani permanenţi din ţară sunt staţionaţi în diverse locuri: la baza de sprijin naval din Redzikowo, care susţine un sistem american de rachete antibalistice navale; la cartierul general al Corpului 5 al Armatei SUA din Poznań, care coordonează forţele terestre americane dislocate în Europa; şi la o garnizoană a forţelor armate, care asigură sprijinul infrastructural.

1.500 de soldaţi americani, prezenţi în România

Polonia a insistat de ani de zile pentru creşterea numărului de soldaţi americani pe teritoriul său, indiferent de guvernul aflat la putere la Varşovia, deoarece consideră că prezenţa acestora este cea mai bună garanţie împotriva unui atac rus, notează POLITICO.

În afară de Polonia şi România, doar Israelul şi Coreea de Sud au manifestat un sprijin majoritar pentru bazele americane. În Coreea, 41% s-au declarat în favoare şi 26,6% s-au opus, în timp ce în Israel 48,9% s-au declarat în favoare şi 27,7% s-au opus.

Coreea are aproximativ 28.000 de soldaţi americani staţionaţi pe teritoriul său, în timp ce Israelul nu are baze, dar este un aliat apropiat.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că România are în prezent "cam 1.500" de soldaţi americani prezenţi pe teritoriu şi şi-ar dori "oricât de mulţi", dar nu printr-o "atitudine incorectă" faţă de partenerii europeni.

