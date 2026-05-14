Criză politică în Marea Britanie. Ministrul Sănătății demisionează și cere înlocuirea lui Keir Starmer

Criză politică în Marea Britanie. Secretarul Sănătății, Wes Streeting, unul dintre liderii Partidului Laburist, din care face parte și Keir Starmer, și-a dat demisia din guvern. El a cerut noi alegeri pentru şefia partidului pentru a-l înlocui pe premierul Starmer pe care l-a acuzat că nu-şi asumă responsabilitatea pentru "deriva politică" și că îi obligă pe alții să se lase învinuiţi de eșecurile guvernului său.

Wes Streeting, considerat un potențial rival al lui Keir Starmer la conducerea Partidului Laburist și a guvernului, a anunțat joi că demisionează din funcție. ''Este clar acum că nu veți conduce Partidul Laburist la viitoarele alegeri generale și că parlamentarii laburiști și sindicatele laburiste doresc ca dezbaterea despre ceea ce urmează să fie o luptă a ideilor, nu a personalităților sau a politicilor scizioniste mărunte'', a scris Streeting pe platforma X, adresându-se premierului.

De asemenea, el a criticat ''deriva'' de la conducerea guvernului britanic. ''Dezbaterea trebuie să fie amplă și trebuie să existe cel mai bun lot de candidați posibil. Sprijin această abordare și sper că o veți facilita'', a continuat Wes Streeting în scrisoarea adresată lui Starmer. "Acolo unde avem nevoie de viziune, avem un vid. Acolo unde avem nevoie de direcție, avem derivă", a mai criticat el în scrisoare.

Rezultatele dezastruoase obținute de Partidul Laburist la alegerile locale de săptămâna trecută au aruncat Marea Britanie într-o nouă criză politică, la mai puțin de doi ani după ce Starmer câștigase o majoritate confortabilă promițând stabilitate și sfârșitul unui deceniu de haos politic.

Demisia lui Wes Streeting din funcția de ministru al Sănătății vine după ce tot mai mulți parlamentari laburiști i-au cerut lui Starmer să demisioneze sau să anunțe un calendar pentru plecare. Streeting a devenit primul ministru important care se răscoală în partid.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Streeting ar avea susținerea necesară pentru a cere oficial noi alegeri în partid, însă a decis să nu forțeze imediat o cursa internă. Keir Starmer a transmis în repetate rânduri că va lupta pentru a-și păstra funcția.

În lupta pentru șefia Partidului Laburist ar putea concura, printre alții, fosta adjunctă a șefului guvernului Angela Rayner, ministrul energiei Ed Miliband, ministrul forțelor armate Al Carns și primarul municipalității Manchester, Andy Burnham.

