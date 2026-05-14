Papa Leon critică reînarmarea Europei: Trădează diplomația și sărăcește educația

Papa Leon critică decizia Europei de a majora cheltuielile pentru apărare, despre care spune că trădează încrederea în diplomație și reduce investițiile în educație și sănătate. 

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 15:58
Papa Leon critică reînarmarea Europei: Trădează diplomația și sărăcește educația Papa Leon în maşină, Roma, 14 mai 2026 - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Papa Leon a criticat joi majorarea cheltuielilor militare europene, care au crescut anul trecut cu cea mai mare sumă de la sfârşitul Războiului Rece pe fondul presiunilor preşedintelui american Donald Trump, spunând că este o trădare a diplomaţiei, relatează Reuters.

Suveranul Pontif, care a atras furia lui Trump în ultimele săptămâni după ce a criticat războiul din Iran, le-a spus studenţilor, la Roma, că nu ar trebui să se refere la o astfel de reînarmare drept cheltuieli pentru apărare, adăugând că lumea este "mutilată de războaie".

"Să nu numim apărare o reînarmare care creşte tensiunile şi insecuritatea, sărăceşte investiţiile în educaţie şi sănătate, trădează încrederea în diplomaţie şi îmbogăţeşte elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun", a spus Papa Leon.

Articolul continuă după reclamă

Cheltuielile militare pe întreg continentul au crescut cu 14% în 2025, ajungând la 864 de miliarde de dolari, conform Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii de la Stockholm, pe fondul războiului în curs dintre Rusia şi Ucraina şi al procesului de reînarmare în rândul membrilor europeni ai NATO.

Trump i-a criticat în repetate rânduri pe aliaţii europeni, cerându-le să cheltuiască mai mult pe arme, şi a semnat un ordin executiv în februarie care ar redefini priorităţile listei de clienţi pentru armele americane în favoarea ţărilor cu cheltuieli mai mari pentru apărare.

La îndemnul lui Trump, NATO a susţinut în 2025 un nou obiectiv de cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB pentru membrii săi. Papa Leon s-a pronunţat împotriva direcţiei conducerii mondiale în ultimele săptămâni. Joi, el s-a adresat studenţilor de la Universitatea Sapienza din Roma, cea mai mare instituţie de învăţământ superior din Europa.

Suveranul Pontif a avertizat, de asemenea, cu privire la utilizarea inteligenţei artificiale în război, menţionând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban şi Iran ca exemple ce demonstrează "evoluţia inumană a relaţiei dintre război şi noile tehnologii într-o spirală a anihilării".

Papa i-a îndemnat pe cei aproximativ 110.000 de studenţi ai universităţii să nu "se închidă în ideologii şi graniţe naţionale". "Împreună cu mine şi cu mulţi fraţi şi surori, fiţi artizani ai adevăratei păci", a pledat el

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

papa leon europa inarmare cheltuieli
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară”
Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Avem arbitrul meciului de titlu Universitatea Craiova – U Cluj din SuperLiga! Ce alegere a făcut Kyros Vassaras. Exclusiv
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Ştiri externe » Papa Leon critică reînarmarea Europei: Trădează diplomația și sărăcește educația
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.