Imagini greu de privit în judeţul Gorj. Un bărbat din Rovinari a fost filmat în timp ce manifesta un comportament violent faţă de o pisică care părea fără viaţă.

În videoclipul postat pe reţelele de socializare se vede cum bărbatul aflat pe bicicletă, ridică animalul de pe carosabil şi îl aruncă cu o cruzime teribilă în coşul bicicletei. Filmuleţul care a stârnit revoltă printre oameni a ajuns rapid şi la autorităţi. Acestea l-au identificat pe bărbat şi au deschis un dosar penal pe numele lui.

Şi în Cluj-Napoca, poliţiştii fac cercetări după ce au fost găsite în iarbă mai multe bucăţi de carne aruncate ce conţineau cuie, cel mai probabil folosite ca momeală pentru a ucide animalele.

