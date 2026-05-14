Kremlinul anunţă că Putin va efectua o vizită în China, după cea a lui Trump. Ce va discuta cu Xi Jinping

Kremlinul a anunţat, joi, că preşedintele rus Vladimir Putin va efectua "în curând" o vizită în China. În prezent, preşedintele american Donald Trump efectuează o vizită oficială la Beijing, scrie EFE, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 14.05.2026 , 15:25
"Se poate spune că pregătirile pentru vizită aproape că s-au încheiat, suntem în faza finală. Aceasta va avea loc în curând'", a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov în cadrul conferinței de presă zilnice.

De pregătirea propriu-zisă a acestei vizite s-a ocupat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a întreprins o vizită la Beijing la jumătatea lunii aprilie, când a fost primit de președintele chinez Xi Jinping.

Ce tip de cooperare vor Rusia şi China să întărească

Putin a anunțat pe 9 mai că, în timpul apropiatei sale vizite în China, cele două țări intenționează să facă un pas important în cooperarea în domeniul petrolului și al gazelor naturale, domeniu în care Moscova dorește să-și crească exporturile către Beijing.

"Voi fi foarte mulțumit dacă vom reuși să rezolvăm această problemă în timpul vizitei", a spus el atunci.

Putin: Relaţiile SUA-China, un "factor de stabilitate"

De asemenea, Putin a spus că este ''foarte important'' ca relațiile dintre SUA și China să continue, aspect pe care l-a calificat drept ''un factor de stabilitate''.

În cursul ultimei lor convorbiri telefonice în februarie, Putin și Xi au discutat despre tensiunile legate de Iran și au pledat pentru dezvoltarea cooperării cu Venezuela și Cuba.

Putin și Xi, care s-au întâlnit de peste 40 de ori din 2013, s-au întâlnit ultima oară în septembrie 2025 la Beijing.

