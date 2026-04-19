Preşedintele belarus anunţă o posibilă întâlnire cu Donald Trump
Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat că va fi pregătit să se întâlnească cu președintele american Donald Trump odată ce va fi pregătită o "afacere importantă" între cele două țări.
"Suntem pregătiți pentru o înțelegere, dar aceasta trebuie pregătită într-un mod care să reflecte interesele atât ale Statelor Unite, cât și ale Belarusului", a declarat Lukașenko într-un interviu acordat postului de televiziune rus RT, fragmente din acesta fiind publicate duminică, relatează Reuters.
Lukașenko este un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și a susținut invazia Rusiei în Ucraina, deși fără a trimite trupe belaruse să lupte acolo.
În martie, trimisul lui Trump, John Coale, a declarat că președintele belarus ar putea vizita în curând Statele Unite, o călătorie care ar semnala o schimbare radicală pentru veteranul lider autoritar după ani de zile în care a fost tratat ca un paria din cauza încălcărilor drepturilor omului și a sprijinului său pentru Putin în război.
Lukașenko a declarat într-un interviu acordat RT că Minskul s-a adaptat la sancțiunile occidentale și că orice potențial acord cu Washingtonul ar trebui să depășească simpla ridicare a sancțiunilor.
"Avem mult mai multe probleme de rezolvat, iar acesta este subiectul unei mari înțelegeri", a spus el, fără a specifica aceste probleme. "Odată ce vom finaliza acest lucru la un nivel inferior, suntem gata să ne întâlnim cu Donald și să semnăm acordul."
