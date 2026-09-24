Războiul de la graniţa României riscă să se extindă . CIA avertizează că Rusia plănuieşte atacuri cu drone în Spania, Italia şi Franţa. Chiar şi aşa, Donald Trump l-a invitat pe omologul rus la summitul G20 de la Miami. Tot de la tribuna ONU, Iranul avertizează că nu va accepta acţiunile în forţă ale americanilor şi nici nu va renunţa la programul nuclear.

Avertisment fără precedent al spionilor americani pentru ţările de la marea mediterană. CIA ar fi aflat că Vladimir Putin vrea să ascundă dronele Gerbera, cu rază de acţiune de 600 de kilometri, în containere şi să le lanseze de pe nave aflate în larg. Roma, Madrid, Barcelona şi Marsilia ar fi în raza de acţiune a aparatelor kamikaze care pot transporta până la 5 kilograme de material exploziv. "Nu vom suspenda operațiunea militară specială în timpul negocierilor, indiferent de format, deși Europa își dorește tocmai acest lucru", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Zelenski a acuzat Rusia că a trimis pe front mercenari din 47 de ţări

La New York, ministrul rus de Externe a discutat faţă în faţă cu secretarul de Stat american, Marco Rubio. Oficialii americani l-au invitat pe Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în decembrie la Miami. Ar fi prima participare a liderului de la Kremlin în ultimii şapte ani, dar ideea nu pică bine aliaţilor Ucrainei. "În acest stadiu, Rusia ar putea foarte bine să considere acest lucru drept o încurajare de a-și continua politicile agresive. De acest lucru mă tem", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei. De la tribuna ONU, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a trimis pe front mercenari din 47 de ţări, printre care Ghana, Nepal şi India.

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"Putin caută mereu pe cineva care să-l ajute să ucidă mai mult. Vi-l puteţi imagina fără război? El este "pacientul zero", cel de la care această idee a războiului continuă să se răspândească", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. La plecare, Zelenski a fost înconjurat de ziariştii ruşi. Tensiuni s au creat si din cauza răboiului din Orient. În sală, preşedintele iranian a venit cu poza ayatolahhului ucis. "Iubitul nostru Lider Suprem a fost asasinat fără niciun temei legal sau motiv întemeiat. Cunoștințele nucleare nu ar trebui să fie privilegiul exclusiv al câtorva țări", a declarat Massoud Pezeshkian, preşedintele Iranului. În semn de protest, delegaţia americană s-a ridicat şi a plecat. "Ideea că principalul sponsor al terorismului la nivel mondial ar putea deține arme nucleare este pur și simplu inacceptabilă", a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

Pedro Sanchez, care s-a opus războiului din Iran, a adoptat o poziţie contrară Statelor Unite şi în privinţa susţinerii femeilor pentru funcţii de conducere in ONU. "Nouă bărbați au deținut funcția de Secretar General al acestei organizații în cei 80 de ani de existență a acesteia. Acum a venit momentul pentru o femeie, pentru o femeie din America Latină", a declarat Pedro Sanchez, premierul Spaniei. Preşedintele Argentinei a fost şi mai dur şi a numit ONU o organizaţie inutilă, condusă de paraziţi aroganţi.