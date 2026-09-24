Un judecător federal anulează interdicţia impusă de Trump la Casa Albă împotriva CNN, MS NOW şi Politico

Un judecător federal i-a ordonat joi preşedintelui SUA, Donald Trump ca accesul jurnalistilor de la CNN, MS NOW şi Politico să fie restabilit. Acesta afirmă că interdicţia impusă instituţiilor media este probabil neconstituţională, potrivit News.ro.

Într-un eşec major pentru Trump într-una dintre cele mai mari bătălii ale sale cu presa, judecătorul federal districtual Tim Kelly a emis ordonanţa în cadrul unui proces intentat de organizaţiile media pentru a contesta interdicţia pe care preşedintele republican a anunţat-o în data de 18 septembrie.

Trump declarase pe reţelele sociale că cele trei instituţii media "nu ar trebui să poată scrie sau difuza în mod constant ficţiune şi minciuni", iar avocaţii Departamentului Justiţiei au încercat să justifice interdicţia invocând motive de securitate naţională.

Judecătorul a dispus însă ca Preşedinţia americană să restabilească imediat accesul celor trei instituţii de presă la Casa Albă. Instanţa din Districtul Columbia a emis o ordonanţă provizorie împotriva interdicţiei, ceea ce înseamnă că accesul CNN, MS NOW şi Politico trebuie restabilit pentru o perioadă de 14 zile.

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Ce transmite CNN despre revocarea legitimaţiilor

Judecătorul Kelly a constatat că revocarea legitimaţiilor de presă ale reporterilor s-a făcut fără "o procedură echitabilă adecvată din punct de vedere constituţional", potrivit hotărârii emise joi dimineaţă, transmite CNN. "Regula generală este că persoanele trebuie să primească o notificare şi să aibă posibilitatea de a fi ascultate înainte ca Guvernul să le priveze de un interes protejat constituţional", a scris Kelly. Or, administraţia Trump nu i-a notificat pe reporteri cu privire la posibilitatea de a contesta decizia sa decât miercuri, la câteva zile după ce legitimaţiile au fost confiscate.

Trump a anunţat interzicerea celor trei instituţii media într-o postare făcută vineri pe reţelele sociale, scriind că le exclude "ca urmare a relatării constante de ştiri false!". El a avertizat: "Vor urma şi alte instituţii media care difuzează ştiri false".

Cele trei instituţii de presă au intentat un proces, solicitând suspendarea sau anularea completă a interdicţiei. În documentele depuse la instanţă şi în cadrul unei audieri care a avut loc miercuri, un avocat al instituţiilor de presă a susţinut că interdicţia contravine hotărârilor judecătoreşti anterioare, încalcă dreptul la un proces echitabil şi a fost emisă doar din cauza dispreţului lui Trump faţă de jurnalişti.

Avocaţii administraţiei au ripostat, afirmând că decizia lui Trump includea o procedură de apel, una care a fost detaliată abia în scrisorile trimise agenţiilor la câteva zile după anunţarea interdicţiei, precizează CNN.

Avocatul Departamentului Justiţiei susţine că jurnaliştii au pus în pericol securitatea naţională

În cadrul şedinţei de miercuri privind cererea de emitere a unui ordin de restricţie temporar, avocatul Departamentului Justiţiei, Michael Velchik, a susţinut că CNN, MS NOW şi Politico au pus în pericol securitatea naţională prin reportajele lor şi că Trump are dreptul de a decide cine poate avea acces la Casa Albă.

Ted Boutrous, reprezentantul organizaţiilor de ştiri, a menţionat, printre altele, că un singur articol al CNN, citat de administraţie pentru a evidenţia motivul pentru care cele trei instituţii erau excluse, a fost scris de un reporter cu acces la Casa Albă şi că articolele citate "sunt doar reportaje obişnuite". În hotărârea sa, judecătorul Kelly a luat act de acest lucru şi a menţionat că articolul CNN invocat ca motiv de securitate naţională, un reportaj despre reconstrucţia unui buncăr sub Aripa de Est, fusese publicat cu luni înainte ca acreditarea de presă a jurnalistei Betsy Klein să fie reînnoită în această vară.