Euro, record. Motorina, record. Următorul record o să îl vedem chiar pe bonul pentru cumpărături. Carnea, laptele, fructele şi legumele se vor scumpi primele, în scurt timp. Chiriile şi ratele bancare calculate în euro au crescut deja, iar economiştii avertizează. Euro ar putea trece de şase lei mai repede decât am crede.

Pregătiţi-vă de scumpiri chiar de săptămânile următoare. Mulţi producători au anunţat deja magazinele că vor schimba preţurile după ce au văzut majorările de la carburanţi. "Ultimele notificări le-am primit la produsele, la lactate, între 5 şi 6%, am primit la produsele din carne, 3-5%. În continuare cafeaua se scumpeşte, e liderul scumpirilor, a depăşit 20% faţă de anul trecut. Legumele şi fructele încep să se scumpească, din 2 motive: se termină legumele noastre, care erau ieftine şi încep să vină produsele din import. Vin cu costuri mai mari la motorină, deci vom avea un dublu impact", a declarat Feliciu Paraschiv, proprietar supermarketuri.

Primele creşteri de preţ provocate de scumpirea carburanţilor vor apărea la alimente cu termen scurt de valabilitate

Marian Bîciu are o fabrică la Suceava şi produce aperitive. Vedetele vânzărilor sunt ardeii umpluţi cu brânză, pe care îi trimite în toată ţara cu zeci de camioane. "Camioanele noastre consumă 30 de tone de carburant pe lună. Fiecare scumpire şi fiecare leu adăugat la litrul de combustibil are un impact asupra preţului final al produsului. Poate fi o scumpire de 2-3% la produs", a declarat Marian Bîciu, producător. Primele creşteri de preţ provocate de scumpirea carburanţilor vor apărea la alimente cu termen scurt de valabilitate: carne, lapte, fructe şi legume. Un camion cu lapte care vine de la Suceava la București consuma, dus-întors, motorină de aproape 3.000 de lei. Acum un an, aceeași cursă costa în jur de 2.000. Dacă e plin, adică are vreo 20.000 de sticle, asta înseamnă că din prețul fiecărei sticle, acum un an 10 bani se duceau pe motorină. Acum, 14 bani. Iar dacă pleacă pe jumătate gol, costul se dublează.

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Pe lângă majorările provocate de benzină şi motorină, veniturile sunt subţiate şi de euro care a ajuns la un maxim istoric. O chirie de 500 de euro înseamnă 90 de lei în plus față de ianuarie 2026, iar rată bancară de 300 de euro înseamnă 54 de lei în plus. Leul ar putea ajunge şi mai jos dacă agenţia de rating Standard & Poors va retrograda România în categoria junk, adică ţară nerecomandată investitorilor. "Prăbușirea poate trece lejer de 6 lei, dacă, Doamne ferește, junk-ul va fi atribuit României. politicienii ar trebui să înțeleagă această situație pentru că nota de plată va fi întotdeauna într-o primă fază la popor", a declarat Cristian Păun, profesor de economie. Agenţia Standard&Poors va anunţa decizia vinerea viitoare.