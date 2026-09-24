A fost ultimul din familie care a văzut-o pe Valentina în viață, iar durerea unui tată care trebuie să își înmormânteze fiica este fără margini. Bărbatul recunoaște că dacă l-ar vedea acum în față pe Vlad, principalul suspect de crimă, l-ar omorî.

"Nu stau de vorbă cu el, îl omor. Același lucru i-l fac ce i-a făcut el fetei mele, același lucru îi fac și eu. Dacă mi l-ar aduce în față. Ferească Dumnezeu să-l întâlnesc", a mărturisit tatăl îndurerat în fața jurnaliștilor.

Tatăl tinerei găsite moarte într-o valiză susține și că mama suspectului ar fi încercat să îl protejeze.

„Vreo 5 minute, 3-4-5 minute a intrat în curte. Când eu am chemat-o afară, când i-am cerut numărul lui de telefon, a intrat în curte și după aceea s-a reîntors. El era deja a plecat, dar maică-sa, maică-sa l-a acoperit. Maică-sa l-a acoperit”, mai spune bărbatul.

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"I s-au furat actele, banii, aurul și telefonul"

Tatăl victimei afirmă că din locuință ar fi dispărut mai multe bunuri și crede că telefonul tinerei ar fi putut fi luat de suspect. "I s-au furat actele, i s-au furat banii, i s-a furat aurul, i s-a furat telefonul. Telefonul probabil că l-a luat...Ce să mai spun dacă am auzit că pe fosta soție vrea să omoare? Probabil că l-a luat telefonul că are adresa pe telefon. Nu știu unde stă, dar el probabil că poate să ajungă acolo. Pe traseu".

Despre trecutul violent al principalului suspect, bărbatul a recunoscut că fiica sa nu i-a povestit prea multe. "Nu mi-a spus, nu știu nimic, n-a vorbit nimic. Când am întrebat-o, nu a vrut să-mi spună. Când a venit, bă, tati, mama ta, mi-a zis că ăsta te-a bătut și că ăsta te bate. Mi-a zis: Nu, tati, mi-a dat odată o palmă că... Mi-a zis că de ce i-am dat la unul urmărire pe Instagram. Sau că i-a acceptat la cineva cererea pe Instagram. Și i-am spus, bă, tati, nu e frumos. Bărbații care iubesc, sunt geloși. Nu e bine”, a mai povestit tatăl Valentinei, care crede că fiica sa a rămas poate pentru că se temea.

"Să cred în iubire? Asta nu e iubire. Nici din partea ei, nici din partea lui. Ori că era speriată de el. Eu nu cred că stai cu cineva din iubire. După iubirea, când vezi că omul ala te bate, să-ți dea în cap, să-ți dea la coaste. Nu știu cum poți să iubești așa ceva. Nu ai cum să iubești. Nu știu care erau motivele".