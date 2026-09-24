Xi, primire grandioasă în SUA. Trump l-a primit personal cu covor roșu și bombardiere. Ce vrea de la China

A început summitul istoric de la Washington! Președintele Chinei, Xi Jinping, a aterizat în Statele Unite la puţin timp după miezul nopţii, iar Donald Trump l-a întâmpinat personal pe pistă. Urmează trei zile pline la Casa Albă, iar pe masă sunt subiecte grele, care pot schimba multe la nivel global: de la criza din Iran și situația din Taiwan, până la tarife economice și viitorul inteligenței artificiale. Până la începerea discuţiilor oficiale, Xi Jinping alături de soţia sa Peng, vor lua parte la o cină privată, oferită chiar de familia Trump.

Xi Jinping a fost primit cu toate onorurile la Washington. Donald Trump l-a întâmpinat personal la baza militară Andrews, într-un gest rar pentru un președinte american, în condițiile în care cele două puteri încearcă să reducă tensiunile comerciale și să evite o nouă escaladare a relațiilor.

Xi, primire grandioasă în SUA

Președintele chinez a ajuns miercuri seară în Statele Unite, alături de soția sa, Peng Liyuan. Donald Trump i-a întâmpinat personal pe ce doi la baza aeriană Andrews, iar gestul a reprezentat o abatere rară de la protocol. Este pentru prima dată în aproximativ 60 de ani când un președinte american întâmpină personal un lider străin de acelaşi rang la această bază. Ultimul astfel de caz a fost în 1962, când John F. Kennedy l-a primit pe premierul britanic Harold Macmillan. Excepție fac vizitele Papei; în 2015, Barack Obama l-a întâmpinat aici pe Papa Francisc. De obicei, revine în sarcina unor oficiali americani de rang inferior să primească oaspeţii de seamă la aeroport, fără o ceremonie deosebită.

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Zeci de avioane de luptă din arsenalul american, atât F-16, cât și F-22, au fost aliniate pe pistă. Două seturi de tribune au fost amplasate pentru camere, câte una pentru presa americană și una chineză. În dreapta tribunelor au fost amplasate patru tunuri ceremoniale pentru sosire. Au urmat salutul oficial, fotografii, fanfara militară, salve de tun și survolul unui bombardier B-1, iar la plecare, ambii preşedinţi s-au urcat în limuzinele prezidenţiale şi au părăsit zona.

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Vizita lui Xi este prima sa vizită de stat în SUA în 11 ani și prima sa deplasare în SUA în aproape trei ani. Liderul chinez nu a mai călcat pe pământ american de la Summitul Economic APEC din noiembrie 2023 din San Francisco. Atunci, preşedintele Statelor Unite era Joe Biden. Xi va rămâne la Washington timp de trei zile, iar întâlnirea cu Donald Trump este programată joi.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în mai, în China, unde Trump a fost întâmpinat cu o ceremonie grandioasă din partea lui Xi în Marea Sală a Poporului din Beijing, un salut cu arme de foc și o fanfară care a interpretat imnul național al Statelor Unite.

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Ce vrea SUA de la China

Pe masa negocierilor se află în primul rând comerțul. Washingtonul vrea să mențină armistițiul comercial încheiat anul trecut și să obțină concesii suplimentare din partea Beijingului, inclusiv în privința exporturilor de pământuri rare și a lanțurilor de aprovizionare.

Un alt punct sensibil îl reprezintă tehnologia și accesul Chinei la cipuri americane. Cele două țări concurează intens în domeniul inteligenței artificiale, iar oficialii americani vor să păstreze restricțiile privind anumite tehnologii considerate strategice. În paralel, Washingtonul urmărește și o cooperare mai strânsă cu Beijingul în ceea ce privește riscurile legate de inteligența artificială.

Trump ar urma să abordeze și problema traficului de substanțe folosite la producerea fentanilului, precum și situația unor americani aflați în detenție în China. Pe agenda întâlnirii se află, de asemenea, Taiwanul și relația Beijingului cu Iranul, două teme asupra cărora diferențele dintre cele două capitale rămân profunde.

Ce a obținut deja Washingtonul

Primul rezultat concret a fost anunțat chiar înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi: Statele Unite și China au convenit să prelungească armistițiul comercial cu două luni.

Armistițiul urma să expire pe 10 noiembrie, iar noul termen este 10 ianuarie 2027. Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că prelungirea oferă celor două țări mai mult timp pentru negocierea unui acord comercial mai amplu, scrie Bloomberg.

Nu este însă vorba, cel puțin deocamdată, despre un acord atât de important care să rezolve disputele dintre cele două puteri. Diferendele privind comerțul, tehnologia, relaţiile cu Taiwan și Iranul rămân. Reuters notează că obiectivul imediat al ambelor părți este mai degrabă menținerea stabilității și evitarea unei noi escaladări.

Xi Jinping a transmis, înaintea discuțiilor, că Statele Unite și China ar trebui să fie "parteneri, nu rivali", adăugând că "poporul chinez şi american se bucură de mult timp de relaţii prietenoase, iar interesele noastre sunt strâns legate", într-un mesaj care nu a făcut însă referire la un eventual acord comercial.

Cele două ţări ar trebui "să colaboreze pentru a promova o relaţie stabilă, având cooperarea ca pilon principal, o concurenţă în limite rezonabile, divergenţe gestionabile şi perspective paşnice", a declarat Xi. Făcând aluzie la sloganul preferat al lui Donald Trump, el a adăugat că Ţmarea renaştere a naţiunii chineze şi obiectivul de a reda Americii măreţia sa pot merge perfect mână în mână".