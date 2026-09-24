La muncă ne petrecem mai mult timp decât acasă, iar colegii ajung uneori să ne fie și prieteni. Relațiile construite la birou pot influența felul în care ne simțim în fiecare zi și chiar cât suntem de atașați de locul de muncă. Cercetările arată însă că aceste legături pot avea şi efecte negative, atunci când echipele se schimbă sau când un coleg ajunge şef.

Pentru mulți, colegii de muncă sunt oamenii cu care își petrec cea mai mare parte a zilei. Discuțiile de la cafea, pauzele împreună sau sprijinul oferit într-o perioadă aglomerată pot transforma o relație profesională într-o prietenie.

"Înseamnă foarte multă generozitate din partea partenerului și foarte multă răbdare și a învăța să-l asculti pe celălalt și cred că lucrând împreuną am învăţat să fim şi prietene."

Ana şi Maria s-au cunoscut acum 7 ani la locul de muncă, iar de atunci sunt de nedespărţit.

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"De la la ultimele bârfe, până la cu ce să mă îmbrac, până la... Adică am avut, am avut și discuții din alea de ore la telefon, dar se cer, se cer", au spus Ana şi Maria.

"Ieșim la bere, mergem la alte spectacole împreună, după. Dezbatem inclusiv, habar n-am, problemele", a spus alt angajat.

Iar aceste legături contează e mai mult decât am crede.

"Ne cunoaştem de 11 ani. Am lucrat puțin și în facultate. După aia am venit amândoi la București. Noroc ne-am și angajat și am început să lucrăm", au povestit Alex şi Dan.

"Va pot spune că trec numai ușor pentru că putem să și povestim atât timpul activității cât și în pauze. Petreci foarte mult împreună și începi să ai mai multă încredere", au mai spus Ana şi Maria.

Cercetările arată că prieteniile formate la locul de muncă contribuie la atașamentul față de organizație.

"Cred că prieteniile la locul de muncă sunt un lucru esențial. Într-adevăr, avem o echipă foarte sudată, foarte unită, care se prețuiește, se respectă, se cunoaște și cu bune și cu rele", a spus Maria Rotar, manager.

La serviciu nu găsim doar colegi, ci uneori și prieteni. Împărțim cafeaua, glumele și stresul de zi cu zi. Iar studiile arată că astfel de relații pot avea efecte concrete: eficiența poate crește cu 12% iar incidentele de siguranță pot scădea cu 26%

Angajatorii nu sunt neapărat încântaţi de aceste prietenii.

"Companiile, mai ales multinaţionalele sunt de obicei prudente în privinţa prieteniilor dintre angajaţi. Evident, încurajează colaborarea, sentimentul acesta de apartenenţă, dar nu neapărat prietenia în sine. Tocmai pentru că se pot crea situaţii dificile", susţine Corina Diaconu, specialist resurse umane.

O analiză la care au partiicpat 180.000 de echipe, arată că ar putea crește calitatea muncii cu 24% dacă angajaţii ar avea prieteni printre colegi.