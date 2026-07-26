Vremea de mâine 27 iulie. Temperaturile urcă la 34 de grade, dar revin furtunile şi grindina în mai multe zone

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 27 iulie în ţară

În Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (în prima parte a intervalului viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h; în cea de a doua în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90...100 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade, pe arii relativ extinse, în regiunile sud-vestice, sudice și estice (unde vremea va fi călduroasă), cele mai mari valori, de 34 de grade, urmând să se înregistreze în Dobrogea continentală. Minimele termice vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.