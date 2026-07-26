Vremea de mâine 27 iulie. Temperaturile urcă la 34 de grade, dar revin furtunile şi grindina în mai multe zone
România va avea parte de o zi cu contraste puternice, de la vijelii, ploi torenţiale şi grindină în vest, centru şi la munte, până la temperaturi de 34 de grade în sud-est. În Bucureşti sunt aşteptate averse de scurtă durată, în timp ce pe litoral vremea se menţine caldă, cu maxime de până la 30 de grade.
Vremea la noapte
La noapte, în Maramureș, Crișana, local în Banat, Transilvania, Oltenia, la munte și izolat posibil în vestul și nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 40...50 km/h). Cantitățile de apă vor fi de 5...15 l/mp și izolat de peste 20...25 l/mp, cu precădere în Munții Apuseni. În restul țării, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Izolat, pe văi și în depresiuni, se va forma ceață.
Vremea de mâine 27 iulie în ţară
În Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și a zonei montane, în vestul și nord-vestul Olteniei precum și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (în prima parte a intervalului viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h; în cea de a doua în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90...100 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade în Maramureș și peste 30 de grade, pe arii relativ extinse, în regiunile sud-vestice, sudice și estice (unde vremea va fi călduroasă), cele mai mari valori, de 34 de grade, urmând să se înregistreze în Dobrogea continentală. Minimele termice vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.
Vremea de mâine 27 iulie în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi ploi de scurtă durată (2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (viteze la rafală de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 17...18 grade.
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La Cluj, vremea va fi uşor mai caldă, cu temperaturi maxime de 29 de grade. Vântul va sufla cu până la 25 km/h.
Vremea de mâine 27 iulie la munte
Pe arii relativ extinse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții prin averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii (în prima parte a intervalului viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h; în cea de a doua în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90...100 km/h), descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Valorile de temperatură vor crește ușor față de ziua precedentă.
Vremea de mâine 27 iulie la mare
Vremea va fi caldă. Cerul va avea unele înnorări după-amiaza, când trecător vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare (rafale de 45...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime de 19...22 de grade.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 20 și 23 de grade.