Incendiile devastatoare din Franța s-au extins până la 15 km de Bordeaux. 220.000 persoane au fost evacuate

Incendiul uriaş care a izbucnit acum 5 zile în Franţa continuă să înainteze până în departamentul Gironde, sud vestul ţării, ajungând la 15 km de Bordeaux. Primarul oraşului, Thomas Cazenave, anunţă însă că evacuarea oraşului nu este în plan, potrivit News.ro

Aproximativ 42.000 de hectare au fost devastate, iar 220.000 de persoane au fost evacuate în Gironde, unde "situaţia rămâne foarte defavorabilă", potrivit ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, într-un incendiu ieşit din comun, a cărui evoluţie este imprevizibilă şi care ameninţă împrejurimile Bordeaux-ului.

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Incendiul a ajuns "la 15 kilometri" de metropolă, la nivelul Martignas-sur-Jalle, însă evacuarea Bordeaux-ului "nu este pe agendă", a anunţat primarul Thomas Cazenave. Incendiul "se află în continuare la marginea metropolei, însă nu înaintează pe flancul de vest" al oraşului, asigură acesta.

El a estimat la 2.500 numărul persoanelor evacuate şi prezente, duminică la prânz, în Parcul Expoziţiilor de la Bordeaux. Sâmbătă, în parc au fost prezente 5.000-6.000 de persoane. Persoanelor evacuate "valide" urmează să li se propună soluţii de cazare mai durabile, a anunţat el.

Incendiul a devastat, începând de miercuri, 42.000 de hectare, potrivit prefecturii, ceea ce face din el unul dintre cele mai importante incendii înregistrate în Franţa după al Doilea Război Mondial.

"Situaţia rămâne foarte defavorabilă", anunţa duminică dimineaţa pe X ministrul francez de Interne Laurent Nuñez, evocând "un incendiu redevenit extrem de virulent, imprevizibil, care evolua în mod neregulat către aglomeraţia" Bordeaux la începutul nopţii de sâmbătă spre duminică, după care a redevenit "mai calm".

Din cauza acestui risc, alte 55.000 de evacuări au fost ordonate sâmbătă seara în comune situate la sud-estul bazinului sau în apropiere de metropolă - Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, Cestas -, care au condus la creşterea numărului persoanelor deplasate la 220.000.

Aceasta este una dintre cele mai mari evacuări organizate vreodată în Franţa din cauza unui incendiu.

Aurore Vigreux, evacuată de la Barp, în timpul nopţii, împreună cu fiica sa, s-a refugiat la fostul său soţ, la Hostens, la aproximativ 20 de kilometri depărtare, într-o comună plasată în procedura de dinaintea unei evacuări. "Aveam deja o valiză pregătită. Dar a fost agitaţie din cauza animalelor", declară această avocată, în vârstă de 38 de ani, care a luat cu ea un iepure, o pisică şi un câine şi vrea să se ducă la Perpignan în orele următoare.

Imprevizibilitatea incendiului complică munca salvatorilor

"Este un incendiu care nu are un sens, nu are o direcţie. Nu putem prevedea", a declarat AFP Guillaume Millet de la Serviciul departamental de luptă împotriva incendiilor şi salvării (SDIS) din Gironde.

Această îngrijorare este amplificată de previziuni meteorologice.

"Săptămâna viitoare vom avea, din nefericire, un nou val de caniculă. Ne atingem limitele capacităţilor şi tindem către o imposibilitate operaţională care se apropie", a avertizat la France Inter locotenent-colonelul David Annotel, un reprezentant al Federaţiei Naţionale franceze a Pompierilor.

Incendiul perturbă puternic transporturile.

Autostrada A63 de la Bordeaux către Spania este închisă pe o porţiune de 60 de kilometri. Traficul feroviar SNCF a fost întrerupt la sud de Bordeaux până la noi ordine.

Acest incendiu "va fi lung de stins" şi "atât timp cât focul nu este controlat, nu va exista o întoarcere" a persoanelor evacuate, a avertizat duminică ministrul francez de Interne într-un interviu acordat La Tribune.

În lupta împotriva acestui incendiu, "18 mijloace aeriene sunt mobilizate începând din această (duminică) dimineaţa, iar (avionul de tip) A400M", un avion militar de transport care poate fi modificat pentru a lupta împotriva incendiilor, "va fi din nou angajat", a anunţat el pe X după aceea.

În Landes, alt front major al incendiilor, prefectura a anunţat duminică că incendiul care a izbucnit joi în apropiere de Biscarrosse era "mai bine controlat, dar nu complet" şi că a devastat 3.600 de hectare, de la 3.500 sâmbătă.

Aproximativ 3.000 de persoane - dintre cele aproximativ 30.000 de persoane deplasate - au fost autorizate sâmbătă seara să se întoarcă acasă.

În Var, unde 2.000 de persoane au fost evacuate, incendiul a înaintat şi a parcurs 4.500 de hectare în total.

Aproximativ 4.150 de pompieri au fost mobilizaţi pe aceste fronturi principale - 2.500, "inclusiv un grup elveţian", în Gironde, susţinuţi de 1.600 de militari, aproape 550 în Landes şi 1.100 în Var - a precizat Laurent Nuñez.

Alte incendii sunt în curs în Corsica şi în Hautes-Alpes.

Ministrul de Interne "cere încă o dată cea mai mare vigilenţă a fiecăruia, într-un context în care condiţiile meteorologice rămân extrem de nefavorabile, iar cea mai mică imprudenţă poate avea consecinţe dramatice".

Pădurile iau foc cu atât mai uşor cu cât vegetaţia şi solul europene sunt foarte uscate de luni de zile, o secetă accentuată de către canicule excepţionale care au traversat continentul în iunie şi iulie şi care conduce la evaporarea a şi mai multă apă.

Modificările climatice - cauzate în principal de arderea continuă a petrolului, cărbunelui şi gazelor naturale - fac şi mai grave secetele actuale, au conchis climatologii de la grupul World Weather Attribution într-un studiu publicat joi.

Departamentul Gironde a fost plasat joi în alertă de incendiu de pădure "neagră" - nivelul maxim de alertă.

Acest lucru implică interzicerea folosirii motoarelor termice şi electrice în spaţii expuse ale comunelor predominant forestiere şi a prezenţei oamenilor în zone muntoase.