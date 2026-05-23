Fiica președintelui american, vizată de un atentat, ca răzbunare pentru uciderea unui terorist

Fiica lui Donald Trump, Ivanka, a fost vizată de asasinat de un terorist antrenat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), conform New York Post.

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, în vârstă de 32 de ani, recent capturat, a "promis" să o ucidă pe Ivanka și chiar avea un plan al casei sale din Florida, au declarat sursele pentru New York Post.

Cetățeanul irakian ar fi vizat familia președintelui Donald Trump ca răspuns la uciderea șefului militar iranian Qassem Soleimani într-un atac cu drone americane la Bagdad, în urmă cu șase ani.

"După ce Qasem a fost ucis, el [Al-Saadi] a spus oamenilor că 'trebuie să o omorâm pe Ivanka pentru a arde casa lui Trump așa cum ne-a ars și el casa'", a declarat pentru The Post Entifadh Qanbar, fost atașat militar adjunct la ambasada Irakului la Washington.

"Am auzit că avea un plan al casei Ivankăi din Florida", a adăugat Qanbar. O a doua sursă a confirmat, de asemenea, complotul lui Al-Saadi de a o ucide pe Ivanka.

Al-Saadi a postat, de asemenea, o imagine a unei hărți care arată perimetrul din Florida unde Ivanka și soțul ei, Jared Kushner, au o casă de 24 de milioane de dolari pe X, alături de o amenințare înfiorătoare în arabă, care se traduce prin: "Le spun americanilor să se uite la această imagine și să știe că nici palatele voastre, nici Serviciul Secret nu vă vor proteja. În prezent, ne aflăm în etapa de supraveghere și analiză. V-am spus, răzbunarea noastră este o chestiune de timp."

Se spune că Al-Saadi este o figură de rang înalt în cercurile teroriste Irak-Iran, arestat în Turcia pe 15 mai și extrădat în SUA, unde este acuzat de 18 atacuri și tentative de atac în Europa și Statele Unite, potrivit Departamentului de Justiție.

El a fost în spatele atacurilor asupra unor ținte americane și evreiești, inclusiv atentatul cu bombă asupra Bank of New York Mellon din Amsterdam în martie, înjunghierea a două victime evreice la Londra în aprilie și un atac armat asupra clădirii consulatului american din Toronto, tot în martie, potrivit Departamentului de Justiție.

De asemenea, el a "planificat, coordonat" și se presupune că și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri împotriva evreilor, inclusiv atentatul cu bombă asupra unei sinagogi din Liege, Belgia, incendierea unui templu din Rotterdam în martie, potrivit autorităților federale, precum și diverse alte contraatacuri dejucate în SUA ca răspuns la conflictul actual din Orientul Mijlociu.

