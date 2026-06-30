Un oligarh ucrainean a fost grav rănit într-o explozie produsă în Monaco. Vadym Yermolaiev, sancţionat de Ucraina pentru presupuse afaceri în Crimeea ocupată de Rusia, se află în stare critică. Alte două persoane au fost rănite, inclusiv un copil de 13 ani, potrivit DW .

Atentat cu bombă în Monaco. Un oligarh ucrainean, grav rănit într-o explozie la intrarea unui bloc - X/ @Breaking911

Explozia a avut loc la intrarea într-o clădire rezidenţială din Monaco, Autorităţile au anunţat că trei persoane au fost rănite, două dintre ele fiind în stare critică. Printre victime se află oligarhul ucrainean Vadym Yermolaiev, potrivit AFP. O femeie a fost, de asemenea, rănită grav, iar viaţa ei este în pericol. Un copil de 13 ani, care ar avea legătură cu cei doi, a fost şi el rănit. Alte patru persoane au suferit atacuri de panică şi tăieturi provocate de geamurile sparte.

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Ministrul de stat al Monaco, Christophe Mirmand, a descris incidentul drept o "explozie deliberată". Prinţul Albert al II-lea a condamnat atacul, pe care l-a numit o "crimă odioasă" şi un "şoc pentru întreaga comunitate monegască".

Potrivit informaţiilor, explozia ar fi fost provocată de un dispozitiv care conţinea şuruburi şi alice. Un suspect ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce lăsa un rucsac la intrarea în clădire, apoi a fugit. Procurorul Stephane Thibault a declarat că geanta ar fi fost plasată în holul imobilului.

După atac, suspectul ar fi trecut pe jos graniţa în Franţa. Autorităţile din Monaco colaborează cu cele franceze pentru identificarea şi prinderea acestuia.

Cine este Vadym Yermolaiev

Vadym Yermolaiev se află sub sancţiuni impuse de Ucraina din decembrie 2023. Potrivit relatărilor din presa internaţională, măsurile au fost luate din cauza afacerilor sale cu alcool în Crimeea ocupată de Rusia. Multimilionarul ucrainean locuieşte în Monaco.