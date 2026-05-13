Mesajul lui Trump înainte de summitul B9: NATO m-a dezamăgit foarte tare. Nu avem nevoie de ei

Donald Trump a lansat noi critici la adresa NATO, în timp ce mai mulți lideri de pe flancul estic se reunesc, miercuri, la București la Summitul B9. Printre invitați se află preşedintele Finlandei, cel mai apropiat lider european de președintele american, dar și Thomas DiNanno, subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională. Liderul de la Casa Albă a făcut declarațiile înaintea decolării spre Beijing.

"NATO m-a dezamăgit foarte tare. NATO nu a fost acolo când am avut nevoie de ei. Nu a fost. Nu avem nevoie de NATO. Nu avem nevoie de ei. Dar dacă am fi avut nevoie de ei, pur și simplu n-ar fi fost acolo", a transmis Trump în fața presei, înaintea decolării spre Beijing, pentru vizita de două zile în China.

Moment crucial pentru România! Preşedintele Nicuşor Dan încearcă la Summitul B9 de astăzi, de la Bucureşti, să ţină Statele Unite aproape de ţara noastră, după ce Donald Trump a sunat retragerea pentru soldaţii americani din Europa.

Preşedintele american Donald Trump anunţă că îi va cere omologului său chinez Xi Jinping ”să deschidă” China întreprinderilor americane în cadrul întâlnirilor lor prevăzute joi şi vineri la Beijing, relatează AFP.

"Îi voi cere preşedintelui Xi, un lider fără pereche, să deschidă China, pentru ca aceste persoane strălucitoare să-şi poată face magia şi să contribuie la ridicarea Republicii Populare la un nivel şi mai înalt", a scris pe reţeaua sa Truth Social preşedintele american. El se referă astfel la şefii de întreprinderi americani care-l însoţesc în această vizită în China.

