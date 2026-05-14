Mark Rutte cere statelor NATO mai mulți bani pentru Ucraina. Ce state critică propunerea

Mark Rutte le-a propus statelor membre NATO să aloce 0,25% din PIB pentru sprijinirea Ucrainei, într-un moment în care tensiunile din alianță privind ajutorul acordat Kievului sunt tot mai mari. Inițiativa întâmpină însă deja rezistență din partea unor țări precum Franța și Regatul Unit.

Secretarul general al alianței a ridicat această posibilitate în cadrul unei reuniuni cu ușile închise a ambasadorilor NATO, organizată la finalul lunii trecute, potrivit a doi diplomați ai alianței și unei persoane familiarizate cu discuțiile. Tema a fost abordată în contextul pregătirilor pentru summitul NATO din luna iulie, care va avea loc în Turcia.

NATO vrea un sprijin "constant și predictibil" pentru Ucraina

"Rutte și mulți dintre noi vrem să ne asigurăm că sprijinul pentru Ucraina este constant și predictibil", a declarat unul dintre diplomații NATO.

Dacă aliații vor aproba ideea, fluxurile anuale de ajutor pentru Ucraina ar putea practic să se tripleze, ajungând la 143 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor NATO privind PIB-ul combinat al statelor membre. Anul trecut, Ucraina a primit 45 de miliarde de dolari ajutor militar din partea aliaților, bani folosiți pentru achiziția de arme, investiții în companii ucrainene de apărare și programe coordonate de NATO pentru cumpărarea de armament american destinat Kievului.

Țările nordice reclamă distribuirea inegală a ajutorului militar pentru Kiev

Propunerea lui Rutte vine și pe fondul nemulțumirilor unor state care consideră că depun un efort mult mai mare decât altele pentru a ajuta Ucraina. Țările nordice și baltice, Țările de Jos și Polonia oferă un procent mai mare din PIB ca ajutor militar pentru Kiev decât mulți alți aliați, potrivit Ukraine Support Tracker realizat de Institutul Kiel.

La finalul anului trecut, ministrul suedez de Externe, Maria Malmer Stenergard, declara pentru POLITICO că "faptul că țările nordice, cu mai puțin de 30 de milioane de locuitori, oferă o treime din sprijinul militar acordat de statele NATO, care însumează aproape un miliard de oameni, nu este sustenabil".

Rutte încearcă să securizeze sprijinul pentru Ucraina, reducând în același timp tensiunile din alianță. Ajutorul pentru Kiev a intrat într-o perioadă de incertitudine după ce Donald Trump a suspendat aproape complet noua asistență militară, lăsând statele europene și ceilalți aliați să suporte cea mai mare parte a efortului.

Ideea stabilirii unei ținte procentuale din PIB este doar una dintre variantele analizate pentru a obține un rezultat concret pentru Ucraina la summitul NATO din 7-8 iulie, au declarat diplomații alianței.

Statele UE vor ca împrumutul european pentru Ucraina să fie luat în calcul

Situația este complicată și de faptul că unele state NATO, care sunt și membre ale UE, vor ca aportul lor la împrumutul european recent aprobat pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, dintre care 60 de miliarde vor merge către cheltuieli militare, să fie luate în calcul în eventualele noi cereri de majorare a sprijinului financiar pentru Kiev.

Miniștrii de Externe ai NATO ar urma să discute subiectul săptămâna viitoare, la reuniunea din orașul suedez Helsingborg, întâlnire care ar putea clarifica nivelul de susținere pentru diferitele propuneri.

Un oficial NATO a declarat pentru POLITICO că organizația nu comentează discuțiile interne, dar a subliniat că "sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate și NATO va continua să urmărească acest obiectiv înaintea summitului și după acesta."

