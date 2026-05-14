O nouă metodă de înşelătorie "loveşte" şoferii din România! Aceştia primesc mesaje prin care sunt anunţaţi că ar avea de plătit presupuse amenzi înregistrate prin sistemul e-Sigur. Însă polițiștii avertizează că sunt tentative de fraudă.

În mesajele trimise de escroci, destinatarii sunt informați că trebuie să plătească anumite amenzii în urma unor nereguli în trafic. Scopul acestor SMS-uri este acela că oamenii să acceseze link-urile respective și mai departe să ofere datele personale și cele bancare.

Șoferii trebuie să știe că amenziile din trafic, cele rutiere, nu vin prin SMS-uri cu link-uri de plată. Și sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le observați pentru a vă da seama că sunteți în fața unei înșelătorii. În primul rând sunt greșeli de exprimare, formulări nefirești și, bineînțeles, acel număr de telefon pe care îl vedeți cu un prefix care este suspect.

Autoritățile atrag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să nu intre pe link-urile respective și, bineînțeles, niciodată să nu ofere într-un astfel de mod datele personale sau cele bancare.

