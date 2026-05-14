Video O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS

O nouă metodă de înşelătorie "loveşte" şoferii din România! Aceştia primesc mesaje prin care sunt anunţaţi că ar avea de plătit presupuse amenzi înregistrate prin sistemul e-Sigur. Însă polițiștii avertizează că sunt tentative de fraudă.

de Andreea Filip

la 14.05.2026 , 09:36
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

În mesajele trimise de escroci, destinatarii sunt informați că trebuie să plătească anumite amenzii în urma unor nereguli în trafic. Scopul acestor SMS-uri este acela că oamenii să acceseze link-urile respective și mai departe să ofere datele personale și cele bancare.

Șoferii trebuie să știe că amenziile din trafic, cele rutiere, nu vin prin SMS-uri cu link-uri de plată. Și sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le observați pentru a vă da seama că sunteți în fața unei înșelătorii. În primul rând sunt greșeli de exprimare, formulări nefirești și, bineînțeles, acel număr de telefon pe care îl vedeți cu un prefix care este suspect.

Autoritățile atrag un semnal de alarmă și le recomandă oamenilor să nu intre pe link-urile respective și, bineînțeles, niciodată să nu ofere într-un astfel de mod datele personale sau cele bancare. 

Articolul continuă după reclamă
Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

sms frauda soferi
Înapoi la Homepage
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se &#8220;împrumute&#8221; pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
De ce a lipsit Petrișor Ruge de la nunta Andreei Bălan. Partenerul ei de scenă nu a fost la cel mai important moment din viața sa
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Un gigant IT prezent în România taie mii de joburi și accelerează trecerea la AI, după câștiguri record: "E nevoie de decizii dificile"
Un gigant IT prezent în România taie mii de joburi și accelerează trecerea la AI, după câștiguri record: "E nevoie de decizii dificile"
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Ce a mâncat Alexandru după 40 de ore în pădure. Ce i-au dat salvatorii: ”Delicios!”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă ajustaţi aşteptările salariale doar ca să vă păstraţi locul de muncă?
Observator » Evenimente » O nouă escrocherie în România. Şoferii primesc "amenzi" prin SMS
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.