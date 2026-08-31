Afacerea de la munte pentru care a lăsat orașul în urmă. A investit banii din "aurul roșu" în ceva neașteptat

În timp ce tot mai mulți tineri din mediul rural pleacă spre orașe în căutarea unui loc de muncă sau a unor oportunități mai bune, o tânără de doar 20 de ani din satul Katici din Serbia, aflat la poalele muntelui Mucanj, a ales să rămână acasă și să transforme pasiunea pentru animale într-o mică afacere.

Jovana a terminat liceul și s-a înscris la facultate, însă nu vrea să renunțe la gospodăria familiei. Din banii pe care i-a câștigat muncind la cules de zmeură, cunoscută drept "aurul roșu" al Serbiei, și-a cumpărat primele capre, iar astăzi are 23 de animale, produce brânză și se gândește deja la următorul pas: să-și extindă afacerea.

Banii câștigați din zmeură i-a investit în capre

Jovana spune că, mult timp, a crezut că va trebui să plece din sat, așa cum fac mulți dintre tinerii de vârsta ei. În cele din urmă, însă, și-a dat seama că poate construi un viitor chiar acolo unde a crescut.

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"M-aș descrie ca pe o fată căreia îi plac foarte mult animalele și natura. Ani la rând am crezut că trebuie să plec de aici și să urmez drumul pe care îl urmează toată lumea, dar mi-am dorit foarte mult să rămân, pentru că aici am avut o copilărie frumoasă. Cu timpul, am înțeles că pot să construiesc ceva al meu, din care să trăiesc", povestește tânăra.

Anul acesta a mai cumpărat 12 capre din rasa alpină, iar opt dintre animale urmează să fie mulse începând din primăvară. Planul ei este să crească treptat producția de brânză și să introducă și produse noi.

"Cresc capre în primul rând din dragoste pentru animale, dar mi-am dat seama că ceea ce iubesc poate deveni și o afacere. Dacă reușesc să fac ceea ce îmi place, cred că voi fi fericită", spune Jovana.

Produsele sale au ajuns deja la un târg de alimente și băuturi organizat la Belgrad, unde tânăra spune că a primit reacții foarte bune din partea celor care le-au încercat, scrie Blic.

"Liniștea nu are preț"

Deși este studentă, Jovana nu vrea ca facultatea să însemne renunțarea la viața de la țară. Caută o modalitate prin care să-și continue studiile și, în același timp, să rămână în Katici și să se ocupe de gospodărie.

Decizia de a se dedica mai serios creșterii animalelor a luat-o într-o iarnă, când a rămas singură la gospodărie chiar în perioada în care caprele urmau să fete.

Pentru Jovana, viața la țară nu înseamnă renunțarea la educație sau la planurile de viitor. Vrea să termine facultatea, dar și să continue să investească în gospodărie și să transforme treptat mica fermă într-o afacere.

Cu banii câștigați în plantația de zmeură, Jovana a ajuns să aibă acum 23 de capre, iar următorul obiectiv este să mărească producția de brânză și să dezvolte noi produse. Deocamdată, în ciuda facultății și a oportunităților pe care le-ar putea avea în altă parte, plecarea din sat nu face parte din planurile sale.