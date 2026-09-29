Un individ a montat un indicator fals de viteză și 400 de șoferi au fost amendaţi ilegal

Un indicator rutier fals, montat de o persoană necunoscută într-un oraş din landul german Saxonia-Anhalt, a provocat haos în trafic şi a făcut inutilizabile aproape 400 de fotografii realizate de un radar.

Incidentul a avut loc în Haldensleben, unde, potrivit poliţiei, o persoană necunoscută a amplasat din proprie iniţiativă un indicator improvizat care indica limita de 70 km/h.

Zona era însă una în care limita legală de viteză era de 50 km/h, scrie HNA.

Indicatorul fals ar fi fost montat pentru a-i induce în eroare pe şoferi

Anchetatorii pornesc de la ipoteza că autorul ar fi vrut să-i inducă în eroare în mod deliberat pe participanţii la trafic şi să provoace astfel depăşiri de viteză în dreptul aparatului de măsurare instalat în zonă.

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Indicatorul rotund, montat pe un suport şi un tub, părea autentic la prima vedere.

Potrivit informaţiilor disponibile până acum, acesta fusese construit din mai multe componente care, în mod normal, nu sunt folosite de autorităţile competente.

Aproape 400 de şoferi au fost fotografiaţi de radar

Primăria din Haldensleben a îndepărtat ulterior indicatorul fals, însă până la acel moment consecinţele se produseseră deja.

Potrivit MDR, între 4 şi 6 septembrie 2026 au fost realizate aproape 400 de fotografii de radar.

După ce administraţia locală a descoperit frauda, toate procedurile de sancţionare aferente acelui weekend au fost închise.

Motivul a fost faptul că momentul exact în care indicatorul fals fusese amplasat nu putea fi stabilit fără dubiu din punct de vedere juridic.

În aceste condiţii, autorităţile nu au mai putut stabili cu certitudine cine încălcase în mod real limita legală de 50 km/h şi cine fusese indus în eroare de semnul fals.

Oraşul a pierdut venituri inclusiv din sancţiuni care ar fi fost justificate

Anularea tuturor procedurilor a însemnat şi pierderi importante pentru bugetul local.

Au fost anulate inclusiv cazurile unor şoferi care circulaseră cu peste 70 km/h şi care ar fi depăşit oricum viteza permisă.

Poliţia nu tratează cazul drept o simplă farsă, ci drept o intervenţie gravă în desfăşurarea normală a traficului rutier.

În acest caz a fost deschisă o anchetă pentru uzurpare de calităţi oficiale.

Până în prezent, anchetatorii nu au informaţii despre identitatea persoanei care a montat indicatorul.

Poliţia a cerut sprijinul populaţiei şi îi roagă pe cei care au observat ceva suspect în legătură cu amplasarea semnului rutier să contacteze secţia de poliţie Borde.