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Graeme Dott, condamnat la 7 ani de închisoare. Fostul campion mondial de snooker, găsit vinovat de abuz sexual

Graeme Dott, condamnat la 7 ani de închisoare. Fostul campion mondial de snooker, găsit vinovat de abuz sexual Graeme Dott, condamnat la 7 ani de închisoare. 29 septembrie 2026 - ProfiMedia
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Editor D.C. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 29.09.2026, 15:42 | Modificat la 29.09.2026, 15:42

Scoţianul Graeme Dott, campion mondial de snooker în 2006, a fost condamnat la şapte ani de închisoare. El a fost găsit vinovat de abuz sexual asupra a doi copii de vârstă şcolară primară.

Jucătorul de 49 de ani a supus o fată şi un băiat unor incidente multiple de abuz; fata a fost vizată între anii 1993 şi 1996, iar băiatul între 2006 şi 2010, scrie DPA, potrivit Agerpres.

Dott s-a prezentat marţi la Înalta Curte din Edinburgh, unde judecătorul Lord Harrower i-a spus că ''le-a răpit victimelor o parte semnificativă a copilăriei''.

Pronunţând o pedeapsă de şapte ani (cu executare începând de la data reţinerii), el a spus că Dott a avut un comportament care implicat o ''încălcare gravă a încrederii''.

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Mărturiile victimelor abuzurilor lui Dott

Conform plângerii depuse de fată, acum în vârstă de 40 de ani, Dott ''i-a atins fesele'' şi, cu o altă ocazie, s-a expus în faţa ei. De asemenea, i-a cerut să-şi dea jos pantalonii şi i-a ridicat cămaşa pentru a o săruta pe burtă înainte de a o întreba dacă vrea să joace un joc de ghicit.

Femeia a susţinut că îşi aminteşte încă mirosul cremelor de piele ale lui Dott şi că aceste acţiuni au lăsat-o ''şocată şi speriată''.

Deşi poliţia l-a contactat în 2001 în legătură cu acelaşi caz, el nu a fost pus sub acuzare la momentul respectiv, până când femeia a depus o altă plângere anul trecut.

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În ceea ce priveşte cazul băiatului, acesta a declarat că Dott l-a atins în mod necorespunzător în mai multe rânduri şi i-a dat chipsuri, băuturi şi bani drept ''recompensă''.

Fostul campion mondial a negat acuzaţiile

Dott a negat acuzaţiile, dar a fost găsit vinovat de către juriu. Lord Harrower a dispus reţinerea sa, iar numele său a fost inclus în registrul infractorilor sexuali.

Dott a câştigat titlul mondial la snooker în 2006 şi a fost finalist de încă două ori (2004 şi 2010). Numele său a fost eliminat din World Snooker Hall of Fame după ce acuzaţiile împotriva sa au devenit publice.

D.C.
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