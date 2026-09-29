Putin a majorat armata a patra oara în 2026: peste 1,5 milioane de militari activi. Avertismentul lui Zelenski

Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care măreşte cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forţelor armate, alimentând speculațiile privind o mobilizare mascată. Noul plafon este de 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt militari activi. Este a patra majorare din acest an, după decrete similare semnate în martie, iunie și iulie. În acelaşi timp, Volodimir Zelenski avertizează că în prezent 8.000 de soldați nord-coreeni sunt antrenați pe teritoriul Rusiei, iar alţi 10.000 ar urma să sosească.

Vladimir Putin în haine militare la un execiţiu pe insula Sahalin, august 2026 - Profimedia

Vladimir Putin a ordonat a patra mărire a armatei ruse în acest an și a șaptea de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Decretul semnat de președintele rus nu vorbește despre o nouă mobilizare, nu explică motivul creșterii și nici cum vor fi ocupate noile posturi.

Practic, numărul militarilor crește cu aproximativ 15.500, la 1.550.500, iar dacă este inclus și personalul civil, efectivul autorizat ajunge la 2.441.630 de persoane.

Putin a ordonat o nouă extindere a armatei ruse

Putin a mai semnat decrete de majorare a efectivelor armatei ruse în martie, iunie și iulie. Creșterea cumulată din martie până în prezent se ridică la 47.860 de soldați, dintre care 25.000 de militari, doar în iulie.

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Ordinul lui Putin vine în contextul în care atât Moscova, cât și Kievul suferă pierderi tot mai mari în războiul care durează de mai bine de patru ani și jumătate.

De asemenea, în ultimii ani, guvernul de la Kiev a semnalat că unul dintre obiectivele sale este să provoace pierderi de personal suficient de mari pentru a diminua capacitatea Rusiei de a-și menține efectivele pe front.

Nu este clar dacă este totuşi o mobilizare mascată. Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregătește o nouă mobilizare militară, lucru pe care Vladimir Putin l-a calificat drept dezinformare ucraineană.

Din toamna lui 2022, când Putin a ordonat o mobilizare parțială, în urma contraofensivei ucrainene de succes, prin care au eliberat teritorii din Harkov și Herson, rușii nu au mai avut mobilizări militare.

Avansul ruşilor pe câmpul de luptă a încetinit în acest an. Utilizarea la scară largă a dronelor pe front a făcut aproape imposibile mișcările rapide și masive de trupe.

Un alt context important este militarizarea bugetului rus. Apărarea, securitatea și serviciile ar urma să absoarbă aproape 44% din bugetul federal, iar numărul total al personalului militar continuă să crească. Un semn că Moscova prioritizează masiv războiul în detrimentul altor domenii.

Zelenski: 8.000 de soldați nord-coreeni sunt antrenați pe teritoriul Rusiei

Volodimir Zelenski a avertizat luni, după rapoarte primite de la Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR), că în prezent 8.000 de soldați nord-coreeni sunt antrenați pe teritoriul Rusiei și că alți 10.000 sunt pregătiți pentru a fi desfășuraţi.

În august, președintele ucrainean a transmis că până la 50.000 de soldaţi nord-coreeni ar putea fi trimişi să lupte pentru Rusia şi a cerut Coreei de Sud să ofere Ucrainei ajutor pentru apărarea antiaeriană.

Coreea de Sud a anunţat în iulie un pachet de ajutor de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina, dar a exclus furnizarea de arme.

Tensiuni între Ucraina şi Coreea de Sud

Noile declaraţii ale liderului ucrainean vin şi în contextul unui conflict diplomatic între Seul şi Kiev, după ce Zelenski a dezvăluit săptămâna trecută că doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de forţele ucrainene în Kursk au fost trimişi în Coreea de Sud.

Potrivit Seulului prin această dezvăluire Zelenski a încălcat un acord de confidenţialitate. De cealaltă parte, Ucraina susţine că nu ar fi existat un astfel de acord

Rusia şi Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-şi acorde reciproc asistenţă militară în caz de agresiune.