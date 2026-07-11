Prințul Harry, Meghan Markle și copiii lor, în vizită la Regele Charles, pentru prima dată în 4 ani

Ducele și Ducesa de Sussex, împreună cu copiii lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, i-au vizitat pe Regele Charles și Regina Camilla. Palatul Buckingham a confirmat vineri seară că Regele și Regina au primit familia la Highgrove House, în cursul după-amiezii. Palatul a descris întâlnirea, care a avut loc la reședința privată a Regelui din Gloucestershire, drept "un eveniment privat de familie" .

Este pentru prima dată în mai bine de patru ani când Regele și-a văzut în persoană nepoții, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Prințul Harry și Meghan nu mai fuseseră împreună în Regatul Unit din 2022, când au participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Prințul Harry a participat la mai multe evenimente în Regatul Unit în această săptămână, însă joi s-a confirmat că Meghan și cei doi copii nu îl vor însoți la niciun eveniment public în ultimele două zile ale vizitei sale. Nu se știe unde este cazată familia pe durata șederii.

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Întâlnirea reprezintă un pas important în relațiile de familie

Acestea au fost tensionate după plecarea Prințului Harry și a lui Meghan din Regatul Unit și retragerea lor din îndatoririle regale, în 2020.

Surse apropiate au declarat că tatăl și fiul și-au dorit să se întâlnească în această săptămână, iar Regele a vrut să își facă timp pentru a-i vedea pe cei doi nepoți ai săi.

Din 2022, Prințul Harry a călătorit singur în Regatul Unit și s-a întâlnit cu tatăl său în timpul unei vizite din luna septembrie a anului trecut.

În timp ce Prințul Harry și familia sa se aflau la Highgrove, fratele său, Prințul de Wales, participa la un meci caritabil de polo, în Windsor.

Relația dintre cei doi frați rămâne deteriorată și nu există planuri ca aceștia să se întâlnească în timpul vizitei lui Harry și Meghan în Regatul Unit.

Mai devreme, vineri, Prințul Harry s-a aflat la Birmingham, unde a participat la pregătirile pentru următoarea ediție a Jocurilor Invictus, dedicate militarilor răniți, un eveniment în care este implicat de mai mulți ani.

El a fost întâmpinat cu aplauze călduroase de participanți și a încercat să joace pickleball și rugby în scaun rulant.

La început, vizita prințului în Regatul Unit a fost umbrită de înfrângerea sa în instanță în procesul împotriva Associated Newspapers și de confuzia legată de participarea lui Meghan și a copiilor la această călătorie.

Primele informații despre vizită indicau că Meghan urma să participe la evenimente în Londra și Birmingham. În urma unei dispute privind nivelul de securitate, s-a confirmat ulterior că acest lucru nu se va întâmpla.

De asemenea, săptămâna trecută, înainte de sosirea prințului, au existat neclarități privind posibilitatea ca acesta să fie cazat la Palatul Buckingham.

Echipa sa anunțase că Harry acceptase o invitație de a rămâne la Palat, însă informația a fost rapid respinsă de reprezentanții Palatului, care au declarat că Prințului Harry i se comunicase deja că nu va putea fi cazat acolo.

Înaintea întâlnirii de familie de vineri, Regele a participat la mai multe evenimente în Oxfordshire.

El a inaugurat o clădire la Universitatea Oxford, după care s-a întâlnit cu astronautul Tim Peake, cu ocazia lansării unei inițiative în domeniul spațial.

La începutul săptămânii, Regele a fost însoțit de Regină într-o vizită la Grădina Zoologică din Londra, unde a fost fotografiat în timpul unor temperaturi foarte ridicate, în contextul unui val de căldură care afectează o mare parte din Regatul Unit.