Primul grup de pasageri de pe nava cu focar de hantavirus a fost debarcat

Primii pasageri ai navei de croazieră MV Hondius au început să părăsească nava duminică, la bordul unor ambarcaţiuni mici, îndreptându-se spre portul Granadilla de Abona, din Tenerife, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Spania.

de Larisa Andreescu

la 10.05.2026 , 13:44
Primul grup de pasageri de pe nava cu focar de hantavirus a fost debarcat - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

„A început debarcarea pasagerilor spanioli şi a membrului echipajului spaniol”, a indicat ministerul la ora 08:30 GMT (11:30, ora României) pe Telegram.

Şase cetăţeni spanioli s-au urcat deja în primul autobuz. Din motive de „protecţie”, aceştia poartă o salopetă albastră şi o mască. Alţi opt se vor urca în al doilea vehicul, informează cotidianul naţional El Mundo.

Ministrul spaniol al sănătăţii, Mónica García, a spus că acostarea navei MV Hondius a fost un succes „în ciuda tuturor dificultăţilor” şi „a tuturor împotrivirilor”, a relatat El Mundo. Ea a precizat că primii pasageri care vor debarca vor fi cei 14 cetăţeni spanioli, precum şi un medic al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Articolul continuă după reclamă

Ministrul a explicat, de asemenea, că după zborul care îi va duce pe cetăţenii spanioli la spitalul Gómez Ulla din Madrid, un al doilea avion închiriat de Ţările de Jos va prelua pasagerii proveniţi în special din Germania, Belgia şi Grecia.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

nava hantavirus debarcare
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Ştiri externe » Primul grup de pasageri de pe nava cu focar de hantavirus a fost debarcat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.