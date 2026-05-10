Primul grup de pasageri de pe nava cu focar de hantavirus a fost debarcat

Primii pasageri ai navei de croazieră MV Hondius au început să părăsească nava duminică, la bordul unor ambarcaţiuni mici, îndreptându-se spre portul Granadilla de Abona, din Tenerife, a anunţat Ministerul Sănătăţii din Spania.

„A început debarcarea pasagerilor spanioli şi a membrului echipajului spaniol”, a indicat ministerul la ora 08:30 GMT (11:30, ora României) pe Telegram.

Şase cetăţeni spanioli s-au urcat deja în primul autobuz. Din motive de „protecţie”, aceştia poartă o salopetă albastră şi o mască. Alţi opt se vor urca în al doilea vehicul, informează cotidianul naţional El Mundo.

Ministrul spaniol al sănătăţii, Mónica García, a spus că acostarea navei MV Hondius a fost un succes „în ciuda tuturor dificultăţilor” şi „a tuturor împotrivirilor”, a relatat El Mundo. Ea a precizat că primii pasageri care vor debarca vor fi cei 14 cetăţeni spanioli, precum şi un medic al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Ministrul a explicat, de asemenea, că după zborul care îi va duce pe cetăţenii spanioli la spitalul Gómez Ulla din Madrid, un al doilea avion închiriat de Ţările de Jos va prelua pasagerii proveniţi în special din Germania, Belgia şi Grecia.

