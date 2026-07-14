Premierul Ucrainei Iulia Svîrîdenko și-a depus ieri oficial demisia în Parlament, după nici un an la șefia guvernului. Deși președintele Volodimir Zelenski a anunțat o remaniere majoră a guvernului de la Kiev motivată prin pregătirea unei linii directe de producție a rachetelor americane Patriot și pentru sprijinirea proiectului scutului antibalistic european, presa de la Kiev scrie că miza ar fi controlul banilor din apărare, precum și una strategică, de pregătire a țării pentru o iarnă dificilă, în contextul temerilor că Rusia va încerca să provoace pagube maxime sectorului energetic.

Premierul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, și-a depus ieri oficial demisia în Parlament, la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că intenționează să o înlocuiască, în cadrul unei remanieri ample, despre care a spus că este necesară pentru aplicarea unei "noi strategii politice".

Cabinetul Iuliei Svîrîdenko nu a ajuns nici măcar la prima sa aniversare oficială, care urma să fie pe 17 iulie. Demisia prim-ministrului atrage automat demisia întregului Guvern.

Plecarea ambasadoarei Ucrainei în SUA, Olha Stefanișîna, ar fi grăbit remanierea

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Zelenski a decis să declanșeze anticipat o remaniere a guvernului, scrie presa de la Kiev. Zvonurile că șefa guvernului urma să demisioneze circulau în cercurile politice și mediatice de la Kiev de o lună, totuşi schimbările erau programate pentru august. În cele din urmă, totul s-a întâmplat mult mai repede, motivul fiind, potrivit Ukrainska Pravda, o discuție neașteptată pe care președintele a avut-o săptămâna trecută la Administrația Prezidențială.

Oportunitatea remanierii ar fi apărut după ce ambasadoarea Ucrainei în Statele Unite, Olha Stefanișîna, l-a informat că intenționează să părăsească serviciul diplomatic. Decizia ambasadoarei ar avea atât motive personale, cât şi legale, ea fiind vizată în ţară de o anchetă anticorupţie care i-ar putea aduce acuzaţii delapidare în perioada următoare. Pentru Zelenski, plecarea acesteia a creat un post vacant important la Washington și i-a permis să rezolve simultan mai multe probleme de personal. Președintele i-ar fi propus Iuliei Svîrîdenko să preia funcția de ambasador al Ucrainei în Statele Unite. Nu este clar dacă aceasta a acceptat.

Zelenski i-a mulțumit Iuliei Svîrîdenko pentru activitatea "clară, stabilă și eficientă" și a afirmat că i-a propus să preia "un nou și important domeniu al relațiilor cu un partener-cheie". Svîrîdenko a declarat că este mândră că a condus Guvernul "într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă a Ucrainei" și a sugerat că va continua să lucreze în serviciul statului.

Înainte de a prelua conducerea Guvernului, ea a coordonat negocierile pentru acordul privind mineralele strategice dintre Ucraina și Statele Unite, considerat important pentru consolidarea intereselor economice americane în Ucraina. Guvernul său a avut ca priorități creșterea producției interne de armament, atragerea finanțării externe, protejarea infrastructurii energetice și continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Cine va fi noul premier

Volodimir Zelenski nu a anunțat oficial numele viitorului prim-ministru. Printre persoanele luate în calcul se află Serhii Korețki, directorul companiei energetice de stat Naftogaz; Denis Șmîhal, actualul ministru al Energiei și fost premier între 2020 și 2025; Mihailo Fedorov, ministrul Apărării; Ihor Terehov, primarul orașului Harkov. Korețki este prezentat de mai multe surse politice de la Kiev drept unul dintre favoriți.

În acelaşi timp Zelenski vrea înlocuirea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, "o figură populară, percepută pe scară largă drept competentă", decizie care "ar putea provoca controverse atât în rândul politicienilor ucraineni, cât și în societatea ucraineană", scrie Kyiv Independent. Postul i-ar putea fi oferit ministrului de Interne, Ihor Klimenko.

Motivele remanierii guvernului

Potrivit Ukrainska Pravda, primul motiv pentru remaniere ar fi schimbarea raportului de forțe din interiorul puterii după perchezițiile, demiterea și suspiciunile de corupție care l-au vizat pe Andrii Iermak. Guvernul Svîrîdenko fusese construit în jurul fostului șef al Administrației Prezidențiale, iar după plecarea acestuia au apărut noi actori influenți care vor să obțină control.

Deși majoritatea parlamentară nu s-a schimbat oficial, mecanismul real de funcționare a puterii s-a modificat. Zelenski a rămas liderul central, însă în jurul său au apărut mai multe "grupuri de influență descentralizate", explica sursa citată.

Al doilea motiv este nemulțumirea lui Zelenski față de modul în care funcționa guvernul. Cabinetul Svîrîdenko depindea foarte mult de Administrația Prezidențială, iar premierul coordona aproape fiecare decizie cu oamenii președintelui.

La început, acest model îi convenea lui Zelenski, pentru că îi asigura un control aproape total asupra executivului. În timp însă, președintele ar fi ajuns să fie iritat că trebuia să "dădăcească" guvernul, inclusiv pentru chestiuni administrative curente.

Al treilea motiv ține de calendarul politic. Ucraina a încheiat principalele evenimente internaționale ale verii, inclusiv negocierile cu partenerii financiari, summitul NATO și conferința pentru reconstrucția țării. Înainte de începutul sezonului politic de toamnă exista o perioadă de relativă acalmie, iar această fereastră de timp i-ar permite noului premier să-și formeze echipa, să preia controlul asupra administrației și să pregătească măsurile pentru lunile următoare.

Guvernul se va concentra asupra pregătirilor pentru o iarnă dificilă, în care se estimează că Rusia va încerca să provoace pagube maxime sectorului energetic, producției de gaze și infrastructurii de combustibili.

Un alt motiv important este existența unui "conflict sistemic" între ministrul Fedorov și grupările care influențează bugetul apărării: cercuri de influență din armată, precum și grupări de afaceri și politice interesate de contractele și banii din apărare.

Oficial, Fedorov a fost criticat pentru modul în care gestionează reforma mobilizării și aprovizionarea armatei. În realitate însă, publicația sugerează că problema principală ar fi faptul că ministrul s-a opus unor mecanisme de corupție și a încercat să blocheze interesele celor care beneficiau de sistem.

Atitudinea lui Fedorov i-ar fi nemulțumit pe cei din "clanurile de generali din jurul comandantului-șef până la grupări pur comerciale, reprezentate de câțiva deputați și de persoane apropiate Biroului Președintelui".

Zelenski a fost pus în situația dificilă de a alege între a-l păstra pe Fedorov, un ministru popular și perceput drept reformator, sau a menține echilibrul cu vechile grupuri de influență și a evita destabilizarea sistemului.

În două discuții, pe 12 și 13 iulie, Zelenski i-ar fi propus lui Fedorov să preia conducerea guvernului, însă acesta a refuzat, motivând că a preluat Ministerul Apărării în urmă cu doar câteva luni și abia a început să-și pună în aplicare propria viziune privind reformarea instituției.

După această discuție, Fedorov i-ar fi asigurat pe apropiați și colaboratori că totul este în regulă și că își continuă activitatea. Cu toate acestea, mai multe surse ale Ukrainska Pravda din echipa guvernamentală "sunt convinse că acest lucru nu este în întregime adevărat sau poate nu este adevărat deloc".

Totuși, motivul principal al remanierii ar fi pregătirea Ucrainei pentru o iarnă extrem de dificilă. Zelenski ar fi ajuns la concluzia că în toamnă nu vor avea loc alegeri.

În schimb, țara trebuia să se pregătească pentru, probabil, cea mai grea iarnă de la Primul Război Mondial, potrivit Ukrainska Pravda Autoritățile se așteaptă ca Rusia să încerce să lovească puternic producția de gaze, rețeaua electrică și infrastructura de combustibili înainte de venirea frigului.