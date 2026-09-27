Protest masiv la Madrid, unde 25.000 de oameni au ieşit în stradă pentru a cere să i se facă dreptate unei bunicuţe.

Protestul a pornit de la preţurile din ce în ce mai mari ale locuinţelor şi de la lipsa reglementărilor pentru companiile imobiliare, dar au luat o cu totul altă turnură după ce o femeie de 87 de ani a fost evacuată abuziv din casă.

Fondul de investiţii care a cumpărat clădirea i-a triplat femeii chiria apartamentului în care locuia de 70 de ani. Când nu a mai putut plăti, au dat-o afară.

Protestatarii se plâng că oricare dintre ei riscă să ajungă în aceeaşi situaţie şi cer legi care să ţină în frâu expansiunea rechinilor imobiliari.