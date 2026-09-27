Observator » Ştiri externe » Protest uriaș la Madrid după evacuarea unei femei de 87 de ani. Mii de oameni au ieșit în stradă

Video Protest uriaș la Madrid după evacuarea unei femei de 87 de ani. Mii de oameni au ieșit în stradă

Protest uriaș la Madrid după evacuarea unei femei de 87 de ani. Mii de oameni au ieșit în stradă Protest Madrid - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Ştefan Dragomir | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.09.2026, 19:53 | Modificat la 27.09.2026, 19:53

Protest masiv la Madrid, unde 25.000 de oameni au ieşit în stradă pentru a cere să i se facă dreptate unei bunicuţe.

Protestul a pornit de la preţurile din ce în ce mai mari ale locuinţelor şi de la lipsa reglementărilor pentru companiile imobiliare, dar au luat o cu totul altă turnură după ce o femeie de 87 de ani a fost evacuată abuziv din casă.

Fondul de investiţii care a cumpărat clădirea i-a triplat femeii chiria apartamentului în care locuia de 70 de ani. Când nu a mai putut plăti, au dat-o afară.

Protestatarii se plâng că oricare dintre ei riscă să ajungă în aceeaşi situaţie şi cer legi care să ţină în frâu expansiunea rechinilor imobiliari.  

Articolul continuă după reclamă
Ştefan Dragomir
Like
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.