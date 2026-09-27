Prețurile stau sus, cumpărătorii stau pe gânduri. În vara aceasta, locuințele s-au scumpit în aproape toate marile orașe, aşa că oamenii așteaptă tot mai mult înainte să semneze. Caută luni întregi, văd zeci de apartamente şi tot trec peste bugetul stabilit. Experţii au un singur sfat: cine trebuie să cumpere, ar face bine să nu mai aştepte, căci ieftinirea sigur nu va veni.

Laurenţiu a venit împreună cu soţia la Salonul Imobiliar. Sunt hotărâţi să renunţe la chirie şi să îşi cumpere propria casă.

Laurenţiu: Să aibă două băi, să aibă bucătăria închisă. Şi suntem ok dacă avem ceva la parterul blocului, un magazin comercial, o sală de sport. Şi aproape de metrou. Sunt puţin peste bugetul nostru şi încă mai căutăm. Ne gândim la 150.000. Să nu depăşim acest buget.

Reporter: Şi la 150.000 găsiţi 3 camere sau mai greu?

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Laurenţiu: Mai greu.

Timişoara, cel mai scump oraş

În toate marile oraşe, apartamentele s-au scumpit, faţă de începutul anului. Timișoara conduce, urmată de Sibiu, Iași, Cluj-Napoca și Brașov. În Capitală, preţurile au scăzut insignifiant, cu doar 1%.

"Veniturile românilor au crescut în ultimii ani. Apoi costurile dezvoltatorilor s-au mărit. Terenurile, forţa de muncă, materialele de construcţie. imobiliarele continuă să fie investiţia principală a românilor când deţin capital. Toţi aceşti factori menţin preţul ridicat şi cerere ridicată", a declarat Adrian Ciocoiu, manager agenţie imobiliară.

La care se adaugă, normal, şi creşterea TVA-ului pentru locuinţe. "O garsonieră de 40 de mp care anul trecut se vindea cu 63.000 de euro +tva de 9%, adică 70.000, la momentul de faţă vindem cu 66.000 de euro + tva de 21% şi ajungem chiar peste 80.000 de euro", a declarat Attila Ivacson, ceo companie imobiliră.

Sunt preţuri pentru imobile de lângă Bucureşti, mai exact din Popeşti-Leordeni. Dacă mergem în zona de est a Capitalei, o garsonieră ajunge şi la 95.000 de euro, iar un apartament cu două camere la 120.000 de euro. Cu cât te apropii de nord, mai pui nişte zeci de mii de euro în plus.

"În nord, pornesc de la aprox 115-120.000 de euro pentru apartamentele de tip studio dublu, preţ fără tva. Trei camere sunt în jur de 166.000, fără tva şi apartamentele de 2 camere, 140.000 fără tva", a declarat Bogdan Bălaşa, director general al unei companii imobiliare.

Preţurile vor continua să crească

La aşa preţuri, nici nu-i de mirare că decizia de a cumpăra se ia tot mai greu. "Tot timpul, când e incertitudine în piaţă, şi imobiliarele suferă. Pentru că imobiliarele sunt achiziţii mari. Din momentul în care un potenţial cumpărător începe să caute activ, până în momentul tranzacţiei, undeva la 6-8 luni durează. În această perioadă, el vede undeva la 8-14 proprietăţi", mai spune Adrian Ciocoiu, manager agenţie imobiliară.

"Clientul este mult mai plimbător. Îşi doresc să vadă tot ce înseamnă preţuri, caută produsul cel mai potrivit. Majoritatea tranzacţiilor sunt pe partea de creditare. Chiar dacă şi condiţiile de creditare s-au înăsprit, clientul merge către o variantă de creditare cu un avans de 15%", explică Georgian Dascălu, reprezentant companie imobiliară.

Dacă aveţi de gând să vă cumpăraţi o casă, experţii din imobiliare vă recomandă să nu mai aşteptaţi ieftiniri miraculoase, căci preţurile vor continua să crească.