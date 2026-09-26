Vulcanul Etna s-a reactivat. Aeroportul din Catania, închis temporar. Avertisment MAE pentru români

Reactivarea vulcanului Etna provoacă probleme în Sicilia și afectează traficul aerian din zona Catania. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii aflați în regiune sau care intenționează să călătorească acolo să urmărească informațiile autorităților italiene și să evite zona vulcanului.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Catania - Fontanarossa a fost suspendat până duminică, la ora 12.00.

MAE recomandă evitarea zonei vulcanului

Ministerul recomandă cetățenilor români să se informeze înainte de călătorie cu privire la situația din zonă și să respecte recomandările autorităților italiene.

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MAE le recomandă, de asemenea, să evite deplasările și excursiile în zona vulcanului și să urmărească actualizările Departamentului Protecției Civile italiene și ale regiunii Sicilia.

Unde pot cere ajutor românii

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul României la Catania, la numerele +39 095 537 909 și +39 095 536 139, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, românii au la dispoziție și numerele de urgență ale consulatelor României din Roma, Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari și Catania

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108. 1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă consultarea informațiilor de călătorie publicate pe paginile instituției și ale misiunilor diplomatice ale României din Italia, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi pentru cetățenii români aflați în străinătate.