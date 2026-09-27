Cărţile lor se vând în zeci de milioane de exemplare în toată lumea, iar poveştile lor atrag atenţia asupra problemelor din lumea în care trăim. Câţiva dintre scriitorii de top ai momentului s-au întâlnit cu cititorii români la festivalul NOD, la Braşov, iar Mihaela Călin a stat de vorbă cu ei.

Unul dintre cei mai apreciaţi scriitori britanici contemporani, Jonathan Coe este citit de foarte mulţi români. Casa Somnului, prima sa carte tradusă în română, a apărut în 2001. De atunci, multe dintre cărţile sale au fost publicate şi la noi. "Middle England" este însă romanul care l-a făcut celebru în toată lumea.

Jonathan Coe, Matt Haig şi Maja Lunde, faţă în faţă cu cititorii din România

Reporter-Jonathan Coe, scriitor britanic: - Sunt alături de domnul Jonathan Coe, un scriitor deja foarte cunoscut la nivel internaţional, dar să ştiţi că foarte cunoscut şi în România. Mulţumesc că sunteţi alături de mine, domnule Coe.

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- Este o plăcere.

- Vă mărturisesc că de fiecare dată când citesc unul din romanele dumneavoastră, am sentimentul că sunteţi persoana care în acest moment urmăreşte şi înţelege, în cel mai bun fel, ce se întâmplă cu oamenii din Europa.Mergeţi mai adânc în natura umană şi felul în care suntem adaptaţi în societate. Pare că ştiţi ceva mai mult aici, ceva special.

- Nu e că ştiu ceva, dar este treaba mea, ca romancier să ascult oamenii şi să redau ceea ce spun. De cele mai multe ori, compar felul în care scriu cu o dictare, mai mult decât să scriu ceva ce e pur creativ.

Cartea lui Coe a fost foarte apreciată şi la noi de toţi cei care au vrut să descopere şi o altă perspectivă asupra Brexit-ului.

"Când zice despre dezinformare aş prefera. Este foarte greu să le ceri oamenilor să aibă o gândire critică, dacă nu au toate faptele. Cărţile şi romanele în special pot juca un rol aici. Şi nu doar cărţile mele, ci orice tip de carte", a declarat Jonathan Coe, scriitor britanic.

"Încerc să scriu despre speranţă şi, în special, despre speranţă în anumite momente ale vieţii, în viaţa personală sau cea socială. Cred că asta este o gândire universală, cu toţii vrem să avem speranţă", a declarat Matt Haig, scriitor britanic.

Romanul "Biblioteca de la miezul noptii", semnat de Matt Haig s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare în toată lumea, iar în România a fost reeditat în mai multe ediţii. Continuarea lui, "Trenul de la miezul nopţii", a fost cartea acestei veri în România.

"Îmi iau inspiraţia de peste tot. Ştii, ca scriitor, ar trebui să fii foarte serios şi să spui "m-am inspirat din lecturile de secolul XIX pe care le-am citit", dar de fapt îţi iei inspiraţia de la oameni, de la o reclamă pe care o vezi la televizor, de pe Internet", a declarat Matt Haig, scriitor britanic.

"Citesc mult, vorbesc cu cercetători şi experţi. Mereu am un cerc de experţi care mă ajută să parcurg proiectele, ca toate datele să fie exacte", a declarat Maja Lunde, scriitoare norvegiană.

Scriitoarea norvegiană Maya Lunde este pentru prima dată la noi în ţară, dar românii o aşteaptă încă din 2017, cand a apărut şi în limba română romanul "Istoria albinelor". O carte manifest, vândută în peste 10 milioane de exemplare şi cel mai vândut roman din Germania în 2015. Oamenii au privit cartea lui Lunde drept un manifest pentru natură si umanitate.

"Romanele mele toate încep cu o idee şi mereu încerc să fiu fidelă acelei idei şi acelui personaj despre care scriu.

1:46 Aceste patru cărţi despre om şi natură şi despre relaţii, toate se învârt în jurul relaţiei părinţi-copii", a declarat Maja Lunde, scriitoare norvegiană.

Festivalul NOD de la Braşov este abia la a doua ediţie, dar deja este un NOD de conectare între scriitori, consacraţi sau aspiranti, cititori şi editurile din România.