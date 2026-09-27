Alertă de securitate în Marea Britanie, la doi paşi de o bază militară folosită de armata americană. Poliția a arestat 5 bărbați bănuiți că ar fi vrut să arunce în aer obiectivul militar. Mai bine de 80 de case au fost evacuate până la îndepărtarea pericolului.

La 45 de minute după miezul nopţii, mai multe maşini gonesc cu viteză spre baza aeriană Fairford, aflată la nici 40 de kilometri de oraşul Oxford. Nu mai puţin de 30 de echipaje de intervenţie au blocat toate drumurile şi i-au arestat pe suspecţi.

"Poliția a primit un apel privind trei vehicule suspecte care se îndreptau spre baza RAF Fairford. Ofițeri înarmați au intervenit și au arestat ulterior cinci bărbați în zona Welford, fiind bănuiți de comiterea unor infracțiuni prevăzute de Legea privind explozivii", a declarat Richard Ocone, poliţist.

În mașinile oprite, agenții găsesc încărcături explozive. 85 de case au fost evacuate de urgenţă, iar un perimetru de securitate de 400 de metri a fost instalat în jurul bazei militare Fairford - locul în care se află o parte dintre aeronavele americane folosite în războiul împotriva Iranului.

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"Nu pare a fi o coincidență. Pare mai degrabă un complot îndreptat împotriva acestei importante baze aeriene americane. Și asta probabil pentru că este baza care găzduiește bombardierele grele americane", a declarat Michael Shoebridge, strategic analysis.

Serviciile secrete erau însă deja în stare de alertă maximă. "În urmă cu aproximativ șase săptămâni, a existat o amenințare concretă din partea iranienilor la adresa acestei baze. La momentul respectiv, s-a intensificat supravegherea în zona respectivă. Aceasta este o bază operațională. Nu este un secret faptul că avem aici bombardiere americane care participă la operațiunile care se desfășoară în prezent în Orientul Mijlociu", a transmis un oficial.

Toată zona rămâne complet izolată, iar geniştii verifică metru cu metru zona. Oamenii evacuaţi nu vor putea, cel puţin în această seară, să se întoarcă în casele lor.