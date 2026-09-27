Zeci de românce au fost ucise în Spania de partenerii lor. Printre străinele omorâte acolo, sunt pe locul doi. Pentru ele a ajuns comunitatea SHERO la Madrid. Mai întâi printr-un gest, un flashmob în parcul El Retiro, apoi în fața unei săli pline, la Institutul Cultural Român. Sunt lucruri pe care femeile le duc cu ele zeci de ani fără să le spună nimănui. Acum au vorbit pentru prima dată despre infernul din casele lor. Iar în mijlocul lor a fost colega mea Alessandra Stoicescu, cea care a făcut din curajul acestor femei o misiune.

Pe treptele monumentului lui Alfonso al XII-lea din Madrid, zeci de românce au venit îmbrăcate în alb si incălțate cu pantofi roșii. Una dintre ele, intr-un gest profund, s-a descălțat. Purta pantofii dăruiți cândva de fostul ei soț. Un om pe care comunitatea îl vedea la altar vorbind despre iubire si respect și care, acasă, o umilea cu vorbe grele, folosindu-se chiar de credința pe care o propovăduia.

"Câteva ore mai târziu, la Institutul Cultural Român din Madrid, aceleași femei se reîntâlneau. Spania este una dintre campioanele Europei în lupta împotriva violenței asupra femeilor. Are o linie dedicată care nu apare pe factura de telefon. Are un sistem care evaluează riscul pentru fiecare femeie în parte. Ana a fost preoteasă. Ani la rând a fost, în ochii tuturor, jumătatea unui cuplu model", a declarat Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group.

SHERO Talks la Madrid

Camelia avea șaptesprezece ani când s-a măritat. Prima palmă a primit-o în ziua nunții. În ziua în care i se promitea o viață fericită, a înțeles ce fel de viață urmează. A fost urmărită, înjosită, bătută. A crezut, la un moment dat, că o să moară de mâna lui.

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"Femeile din sală au prins curaj și au vorbit despre infernul din casa lor. Comunitatea devine din ce în ce mai puternică din două motive foarte simple: pentru că spunem lucrurilor pe nume și pentru că suntem multe. Unele femei au vorbit ieri pentru prima dată despre ce li s-a întâmplat. Și au făcut-o pentru cele care se uită acum și încă nu au spus nimănui nimic", a declarat Camelia Lucan.

"Să aibă curajul să spună nu, să aibă curajul să închidă o ușă, să aibă curajul să înceapă de la capăt și să fie lumină pentru fetele care vor veni după el", a declarat Maria Pop, director Institutul Cultural Român Madrid.

"Cuvintele unesc, cuvintele vindecă, lacrimile nu sunt întotdeauna semn de tristețe și de emoție profundă care ne-a adus împreună. Și comunitatea Shiro înseamnă că suntem tot mai mulți uniți cu poveștile noastre, cu emoțiile noastre și cu nevoia noastră de a vindeca societăți și indivizi", spune Alessandra Stoicescu, director executiv Intact Media Group.

SHERO Talks continuă. Urmează Chișinău, Ateneul Roman și Bruxelles.